Huawei, şirketler için en yeni çözümlerini duyurdu. "Seviye 4 Otonom Ağlar" adı altında toplanan yeni çözümler, firmaların stratejik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak.

Çinli teknoloji devi Huawei, "Seviye 4 Otonom Ağlar" olarak isimlendirdiği yeni sektörel çözümünü duyurdu. Şirketlerin dijitalleşme çalışmalarını desteklemek için hayata geçirilen proje, firmaların daha fazla iş birliği yapmasını teşvik ediyor. Bu teknoloji ile uygulama inovasyonları hızlandırılacak, farklı iş senaryoları arasındaki uyum ise artırılacak.

Huawei'nin böyle bir teknoloji geliştirmesinin altında yatan başlıca sebep, seviye 4 teknolojilerinin firmalar arasında kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni nesil teknolojilere geçişi kolaylaştırmak. Ayrıca işletmelerin iş birlikleriyle seviye 4 teknoloji standartlarını benimsemesini hızlandırmak amaçlanıyor. Ve elbette yapay zekâ. Seviye 4 Otonom Ağlar çözümü; yapay zekânın ve yapay zekâya bağlı seviye 4 teknolojilerinin büyümesine yardımcı olacak.

Küresel çapta kullanılabilecek

Seviye 4 Otonom Ağlar çözümleri, küresel çapta hizmet vermekte olan tüm firmalar tarafından kullanılabilecek. Yeni nesil çözümlerden destek alan firmalar, iş ve operasyon sistemlerinde çok büyük değişimler yapabilecekler. Bu da bir sonraki dijitalleşme akımı için bir temel oluşturacak. Mesela telekomünikasyon endüstrisi, Seviye 4 Otonom Ağlar çözümleri ile emisyon azaltımını ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalayabilecekler.

Huawei ICT Ürünleri ve Çözümleri Başkanı Yang Chaobin, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sundukları yeni çözümlerle operasyon verimliliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştireceklerini aktaran Chaobin, bunu yapabilmek için şirketlerin kullandıkları sistemlerde köklü değişimler gitmek zorunda olduklarını söyledi. Huawei yetkilisine göre Seviye 4 Otonom Ağlar çözümleri, firmaların stratejik hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak.