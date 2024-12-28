Caviar, Huawei Mate XT için yeni bir özel tasarım daha oluşturdu. Bu özel tasarımda 18 ayar altın kullanıldı ve sadece 88 adet üretilecek. Cihazın fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten...

Lüks tasarım şirketi Caviar, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin iki kez katlanabilen ekrana sahip telefonu "Mate XT Ultimate" için yeni bir tasarım oluşturdu. Bu tasarım, bugüne dek gördüğümüz Caviar projelerinden oldukça farklı.

Belki hatırlayan okurlarımız vardır; Caviar, bundan birkaç ay önce Mate XT Ultimate için "Altın Ejderha" olarak isimlendirilen bir tasarım oluşturmuştu. Bu tasarımda 24 ayar altın kaplama kullanılıyordu. Yeni tasarım, Altın Ejderha ile aynı görünüyor ancak önemli bir fark var. Yeni tasarımda altın kaplama değil, 18 ayar altın kullanıldı. Yani cihazın gövdesi tamamen altın.

Caviar'ın Huawei Mate XT Ultimate için oluşturduğu yeni tasarım böyle görünüyor:

Caviar'ın kaplama yerine 18 ayar altın kullanması, Mate XT Ultimate'in ağırlaşmasına neden oldu. Bu bağlamda; Huawei'nin 300 gram ağırlığındaki telefonu, yapılan çalışmanın ardından 1 kilogramlık bir cihaza dönüştü. Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre bu özel tasarım Mate XT Ultimate, sadece 88 adet üretilecek. 88 sayısının seçilmesinin nedeni ise Çin için uğurlu görülmesi.

Huawei Mate XT Ultimate neler sunuyordu?

Caviar tarafından yapılan açıklamalarda, bu özel tasarım telefona sahip olmak isteyen tüketicilerin 100 bin doları (yaklaşık 3,5 milyon TL) gözden çıkarmaları gerekecek. Caviar, ürünü sipariş etmek isteyen tüketicilerin kendileri ile iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti.