Huawei, akıllı saatlerde 3D parmak izi sensörü ve çoklu hareket desteği içeren yeni bir teknoloji için patent aldı.

Huawei, akıllı saatlerinde kullanılmak üzere 3D parmak izi sensörü ve çoklu hareket desteği içeren bir teknoloji için patent aldı. Yeni sistem, saat ekranını hem kimlik doğrulama hem de dokunmatik hareketlerle kontrol imkanı sunan bir arayüze dönüştürüyor olacak.

Huawei, 3D parmak izi sensörü ve çoklu hareket desteği içeren yeni bir akıllı saat teknolojisi için patent aldı. Ancak bu özelliklerin günlük kullanımda ne kadar işlevsel olacağı ise şimdiden tartışma konusu oldu.

Huawei'nin yeni patenti hangi özellikleri içeriyor?

Huawei’nin aldığı patent, akıllı saat ekranının tamamını parmak izi okuyucu olarak kullanmayı mümkün kılıyor olacak. Parmak izi okuyucu olarak kullanabilen bu sensör, yalnızca kimlik doğrulama amacıyla değil, aynı zamanda farklı parmak hareketleriyle komut verme işleviyle de kullanılabiliyor olacak. Örneğin, kullanıcı başparmağını dokundurarak geri gidebilecek, işaret parmağıyla ise çağrı başlatabilecek. Sensör her parmağa farklı görevler atanmasına imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış durumda.

Sensör, 360 derece parmak izi taraması yaparak her açıdan tanımlama sağlayabiliyor olacak. Bununla birlikte ekran üzerindeki döndürme hareketleriyle parlaklık ve ses seviyesi ayarlamaları gibi işlevler de gerçekleştirilebiliyor olacak.

Huawei’nin bu teknolojiyi patentlemiş olması, kısa vadede bir akıllı saatte kullanılacağı anlamına gelmiyor. Şirketin bu özelliği ne zaman bir ürüne entegre edeceği ya da hayata geçirip geçirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.