ICRYPEX, yeni üyelere özel verdiği 30 TL’lik Bitcoin hediyesinin yanı sıra yeni kampanyasını da duyurdu. Borsaya üye olan kullanıcılar, kendileri için oluşturulan referans kodlarıyla arkadaşlarını borsaya üye yaparak daha fazla Bitcoin kazanabilecekler.

Türkiye’nin en popüler kripto para borsalarından biri haline gelen ICRYPEX, haftalardır sürdürdüğü sevilen kampanyasını yeni üye olacaklara sunmaya devam ediyor. Kripto para borsası, bu kampanya kapsamında yeni kayıt işlemi gerçekleştirecek kullanıcılara 30 TL değerinde Bitcoin hediye ediyor.

ICRYPEX’e yeni üye olan kullanıcılar, artık yalnızca 30 TL’lik hediye Bitcoin kampanyasıyla da borsadan faydalanmayacaklar. Borsa, hediye Bitcoin’in yanı sıra yeni referans kampanyasını da duyurdu. Hem eski hem de yeni üyeleri kapsayan yeni kampanyayla birlikte kendisi için oluşturulan referans koduyla ICRYPEX’e yeni üye katan herkese toplam 1 milyon TL’ye kadar Bitcoin kazanma şansı verilecek. Getirilen üye sayısı ne kadar fazlaysa, hediye edilen Bitcoin miktarı da o kadar yüksek olacak.

ICRYPEX’e nasıl üye olunur ve 30 TL’lik Bitcoin hediyesi nasıl alınır?

Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasını indirin, Android için buradan iPhone için buradan Huawei için buradan

indirin, Adım #2: Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın. İşlemleri tamamladıktan sonraki 15 iş günü içinde hediye Bitcoin'leriniz cüzdanınıza tanımlanacaktır.

Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın. Adım #3: Bitcoin’leri cüzdanınızda bekletebilir, piyasa bölümünde diğer kripto para birimlerine çevirebilir, nakite çevirebilirsiniz.

Referans kodunuzu paylaşarak nasıl daha fazla Bitcoin kazanabilirsiniz?

Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasında Hesap > Kişisel Bilgiler menüsüne ulaşın.

ICRYPEX mobil uygulamasında menüsüne ulaşın. Adım #2: Bu sayfada yer alan referans kodunu üye olacak arkadaşlarınızla paylaşın.

Bu sayfada yer alan referans kodunu Adım #3: Arkadaşlarınız, “ Yeni Üyelik ” esnasında sizin referans kodunuzu üyelik formundaki “ Referans Kodu ” alanına girmeli. Arkadaşınızın üyeliği tamamlandıktan sonra hesabınıza hediye Bitcoin tanımlanacaktır. Ne kadar fazla arkadaş getirirseniz, hediye Bitcoin miktarı da o kadar artacaktır. En fazla kazanılabilecek hediye miktarı 1 milyon TL ile sınırlıdır.

Arkadaşlarınız, “ ” esnasında sizin referans kodunuzu üyelik formundaki “ ” alanına girmeli.

Kazandığınız hediye Bitcoin bakiyesini nasıl değerlendirebilirsiniz?

Kripto para piyasası, diğer piyasalara göre hızla yükselmesiyle çok yüksek kazançlara ev sahipliği yapabiliyor. ICRYPEX’in yeni üyelere özel 30 TL Bitcoin hediyesi ve mevcut üyeler için referans kampanyasıyla kazandığınız Bitcoin’leriniz ile dilediğiniz gibi işlem açabilir ve kendinizi kripto para piyasalarında test edebilirsiniz. Yatırımınızı ister uzun vadede, ister de kısa vadede değerlendirebilir, piyasa durumuna göre de takas yapabilirsiniz. ICRYPEX, 7/24 müşteri desteğiyle aklınızda oluşabilecek her türlü konuda yardımcı oluyor.

Bugüne kadar 2 milyon 100 bin TL değerinde hediye Bitcoin dağıtıldı:

ICRYPEX, bugüne kadar gerçekleştirdiği kampanyalarla 70 bin kullanıcıya yaklaşık 2 milyon 100 bin TL kadar hediye Bitcoin dağıttı.

ICRYPEX Kripto Para Borsasını Neden Tercih Etmeliyim?

ICRYPEX ile yatırım işlemleriniz kolayca yönetebilir, hızlı işlem yapabilir, transferlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Güvenliğinize oldukça önem verip 2FA güvenlik önlemi ile yatırımlarınızı güven içerisinde saklayabilirsiniz. ICRYPEX, kripto varlıklarınızı borsa içinde soğuk cüzdan adreslerinde tutarak olası siber saldırılara karşı da güven içinde tutuyor.