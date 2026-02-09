Tümü Webekno
Kripto Devinden Türkiye’ye Destek: Tether, Milyar Dolarlık Operasyona Yardımcı Oldu!

En büyük kripto şirketlerinden biri olan Tether, geçtiğimiz günlerde ülkemizde gerçekleştirilen milyar dolarlık operasyonda hükûmet yetkilileriyle birlikte çalıştı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tether, Türkiye’de yürütülen büyük bir yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda kilit rol oynadı. Türk yetkililerin talebi üzerine, aralarında ünlü suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Veysel Şahin’e ait yüz milyonlarca dolarlık kripto varlık donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30 Ocak’ta yaptığı açıklamaya göre yasa dışı bahis ağlarını yönettiği ve suç gelirlerini akladığı öne sürülen Veysel Şahin’e ait yaklaşık 460 milyon euro (544 milyon dolar) değerindeki varlığa el konuldu. Dondurma işlemini gerçekleştiren kripto şirketinin, dünyanın en büyük stablecoin’i USDT’nin arkasındaki Tether olduğu ortaya çıktı.

460 milyon euroluk varlığa el konuldu

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bloomberg’e verdiği röportajda, “Emniyet birimleri bize bilgi sundu, biz de ülke yasalarına uygun şekilde harekete geçtik. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI ile çalışırken de aynı yolu izliyoruz.” dedi.

Bu operasyon, ülkemizde son dönemde hız kazanan daha geniş çaplı bir mali suçla mücadele sürecinin parçası. Yetkililer, şimdiye kadar toplam 1 milyar doları aşan varlığa el konulduğunu belirtirken, bu soruşturmadan hemen sonra başka bir şüpheliye ait 500 milyon dolarlık kripto varlığın daha dondurulduğu bildirildi.

Analistlere göre Tether’in devletlerle iş birliği son yıllarda ciddi biçimde arttı. Ocak ayında yayımlanan Elliptic raporu, Tether ve Circle’ın birlikte yaklaşık 5.700 cüzdanı kara listeye aldığını ve bu cüzdanlarda 2,5 milyar dolar bulunduğunu ortaya koydu. Dondurulan varlıkların büyük çoğunluğu ise USDT’den oluşuyor.

Kripto Takip Uygulamaları Milyonlarca İşlemi Nasıl Aynı Anda Takip Edip Fiyatları Düzenleyebiliyor? Kripto Takip Uygulamaları Milyonlarca İşlemi Nasıl Aynı Anda Takip Edip Fiyatları Düzenleyebiliyor?
Kripto Piyasasında Anlık Fiyat Takibi Uygulamaları Neden Farklı Farklı Fiyatlar Gösteriyor? Kripto Piyasasında Anlık Fiyat Takibi Uygulamaları Neden Farklı Farklı Fiyatlar Gösteriyor?
