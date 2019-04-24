iFixit, Galaxy Fold Değerlendirmesini Paylaştı: Bozulur Bu

Samsung Galaxy Fold'u inceleyen iFixit, cihazın modüler yapısı sayesinde tamir edilmeye müsait olduğunu belirtese de tasarımın çok fazla kusur içerdiğini söyledi.

Pek çok akıllı telefonu inceleyerek tamir edilebilirliğini değerlendiren iFixit, Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonunu da incelemeye aldı. iFixit’in amacı cihazın kullanılabilirliğini değil, genel dayanıklılığını ve tamir edilme kolaylığını ortaya çıkarmaktı. Galaxy Fold, iFixit’in bazı değerlendirmelerinden olumlu not almayı başarsa da genel olarak kusurlu bir telefon imajı çizdi.

Olumlu noktalardan başlamak gerekirse Galaxy Fold, kendi içinde oldukça modüler bir akıllı telefon. Bu sayede cihazın herhangi bir parçası bozulduğunda birkaç parçayı birden değiştirmek yerine yalnızca sorunlu parçayı değiştirmek yeterli oluyor. Tüm vidalar tek bir Phillisps sürücü ile çıkarılabiliyor.

Olumsuz noktalara baktığımızda ise; Galaxy Fold’un menteşelerinin bulunduğu noktada katlanabilir ekran, 7mm uzunluğunda bir alanda çerçevelerin dışına çıkıyor. Dolayısı ile bu noktada cihazın ekranı tamamen savunmasız durumda. Dikkat etmediğiniz takdirde ekranı bu noktadan kolaylıkla kullanılamaz hale getirebilirsiniz.

Samsung, Galaxy Fold’un içe katlanan yapısı ile fazlasıyla övünüyor. Neden; cihaz katlı pozisyondayken ana ekranın korunuyor olması. Cihaz katlıyken ana ekran çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor olsa da yukarıda bahsettiğimiz 7mm’lik açıklık katlıyken de açıkta durmaya devam ediyor. Bu noktadan cihazın içine girebilecek toz ya da bilimum partiküller uzun vadede bir ekran hasarına neden olabilirler.

Ayrıca iFixit’e göre cihazın katlama mekanizmasının zaman için aşınması oldukça yüksek ihtimal taşıyor. Bu durumda cihazın ana özelliğini sağlayan mekanizmanın değişmesi, dolayısı ile ciddi bir masraf ortaya çıkması söz konusu olacak. Bununla birlikte cihazın pillerinin değiştirilmesi kolay olsa da pillere ulaşmak pek de kolay değil.