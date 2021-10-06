Dünyanın önde gelen mobilya şirketi IKEA'nın Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, şirketin Türkiye'ye dair yeni kararları hakkında konuştu. Nişel, Türkiye üzerinde yapılan alımı genişletmek amacıyla çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Ev tekstili ve mobilya dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan İsveç merkezli mobilya devi IKEA; seramik, metal, cam ve tekstil başta olacak şekilde pek çok farklı alandaki ürünlerinin üretimini Türkiye’de yapıp, dünyanın dört bir yanındaki IKEA mağazalarına ihraç ediyor.

Şu an Türkiye’de yaklaşık 25 üretici ile çalışmakta olan IKEA, Türkiye’de üretimini yaptığı ürün skalasını genişletip kitaplık, mutfak dolapları, kanepe, gardırop ve koltuk gibi ürünleri de büyük montanlı olarak Türkiye’den dünyaya ihraç etmeyi planlıyor.

Pandeminin etkisiyle yaşanan lojistik krizi, Türkiye'de yapılan üretimi canlandırdı

Reuters’e konuşan IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO’su Kerim Nişel, pandemi ile birlikte son dönemde yaşanan lojistik krizinin Türkiye’de üretim yaptırmayı hareketlendirdiğini belirterek “IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor" diye kaydetti.

IKEA’nın Türkiye üzerinden yaptığı ihracat tutarına dair herhangi bir bilgi vermeyen Nişel; IKEA’nın üzerinde çalışmakta olduğu bir diğer kategori olan koltuk ve kanepe gruplarının Türkiye’den alımının yapılması için girişimlerin sürdüğünü aktardı.

IKEA’nın Türkiye’den yaptığı ürün ihracatının, Türkiye’ye ithal ettiği ürünlerin hemen hemen üç katı olduğunu açıklayan Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor. “ ifadelerine ek olarak Türkiye’den yapılan alımı büyütmek adına yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.