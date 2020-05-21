İlk Xbox'ın Kaynak Kodu, İnternet Ortamında Açığa Çıktı

The Verge'e göre sızan bilgiler içerisinde Xbox geliştirme kiti, emülatörleri, yapı çevreleri, belgeleri ve çekirdeğin kendisi yer alıyor. Teknoloji meraklıları bu bilgilerle kendi kodlarını oluşturabilirler.

İlk Xbox, oyuncular ve teknoloji tutkunları için özel bir cihazdı çünkü sahip olduğu harici sabit disk, teknolojik aygıtları parçalamayı sevenler tarafından korsan gösterge paneli eklemeye ve korsan oyunları yüklemeye elverişliydi. The Verge'e göre resmi Xbox OS’un sızan kodları sonrasında teknoloji meraklıları 2002 yılına bir bakış atacak.

Sızan bilgiler içerisinde Xbox geliştirme kiti, emülatörleri, yapı çevreleri, belgeleri ve çekirdeğin kendisi yer alıyor. Bu tür sızıntılar genellikle geliştiricilerin resmi olmayan hayran projeleri oluşturmalarını sağlar ancak The Verge, bu verilerin bir kısmının Homebrew'de bir süredir mevcut olduğunu belirtiyor; bu nedenle bilgilerin Xbox üzerinde planları olanlara ne kadar ilham olabileceği net değil.

Windows NT 3.5 çekirdeği de gün yüzüne çıktı:

Windows NT 3.5 için kaynak kodun erken bir sürümü de internete sızdırılmıştı. Sızdırılanlar, sistemin işleyişini anlamak için ihtiyaç duyulan hemen hemen her şeyi içeriyor. İşletim sistemi, 1994 yılında piyasaya sürülse de hızla Windows NT 3.51 ile değiştirilmişti. Muhtemelen günümüzde Windows NT 3.5 kullanan kişi veya işletme sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır, bu nedenle bu sızıntının bir güvenlik riski oluşturmasından endişe edilmiyor.

Xbox kaynak kodu sızıntısının bir değeri olabilir. Programcıların Microsoft'un kodunu bir emülatörde kullanmaları yasa dışı olsa da toplanan bilgiler, konsolun daha iyi bir yazılım sürümünü oluşturmak için yeni yaklaşımlar hakkında bilgi verebilir. Xbox oyunlarının yalnızca küçük bir kısmı şu anda Homebrew sayesinde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Birçok popüler oyun, Microsoft’un resmi donanımları olan Xbox 360 ve Xbox tarafından desteklense de orijinal donanım birimleri ortadan kalktığı için bazı oyunların hâlâ oynanabilir kalması önemli.