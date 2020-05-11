Xbox Series X, PS5'ten Çok Daha Uygun Bir Fiyatla Çıkabilir

Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Xbox Series X'in PS5'e göre daha uygun bir fiyatla satışa sunulabileceğini söyledi. Donanım tarafında avantajı ele geçiren Microsoft, fiyat tarafında da rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Sony ve Microsoft, yeni nesil konsollarının özelliklerini açıkladı ve Xbox Series X'in donanım tarafında PlayStation 5'ten daha fazlasını vadettiğini gördük. Bir analistin tahminine göre Microsoft, fiyat noktasında PS5'in önüne geçerek savaşı iyice kızıştıracak.

The Game Awards ve Gamescom etkinliklerinin yapımcısı Geoff Keighley'in Bonus Round adlı canlı yayınına katılan Wedbush Securities analisti Michael Pachter, yeni nesil konsollar için çarpıcı bir tahmin paylaştı. Pachter'a göre Xbox Series X, PS5'ten daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek.

"Xbox Series X, PS5'ten 100 dolar daha ucuz olacak"

Michael Pachter, Microsoft'un Xbox Series X'i 400 dolarlık bir fiyatla çıkarmayı hedeflediğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla, Sony'nin PS5'i 500 dolardan fiyatlandırması gerekecek. Microsoft'un büyük bir bütçesi var. Fiyatı 100 dolar düşürmek istiyorlarsa yapacaklardır. Sanırım önce Sony'nin hamlesini bekliyorlar, daha sonra fiyat ve çıkış tarihini açıklayacaklar." şeklinde konuştu.

Bu senaryo aslında tanıdık geliyor ve Microsoft geçmişteki hatasından ders alıyor da diyebiliriz. Şirket, E3 2013'te tüm konsolları Kinect kamerayla birlikte sunacağını duyurarak, Xbox One'ın 500 dolara çıkacağını açıklamıştı. Ardından Sony, PS4'ün 400 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağını açıklayarak konsol savaşında rakibine önemli bir çalım atmıştı.

Microsoft, konsol savaşında krizi fırsata çevirebilir

Xbox ekibine Xbox ve Xbox 360 dönemlerinde liderlik eden Peter Moore, Pachter'ın tahminlerini doğruladı. Moore, Microsoft'un küresel krizden yararlanarak Sony'nin 500 dolardan fiyatlandırmasını bekleyeceğini ve 500 doların altına inerek rakibine karşı avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Ne Sony ne de Microsoft yeni konsollarının fiyatlarını henüz açıklamadı, ancak bu belirsizlik yakında son bulabilir. Sony'nin 2 Haziran'da PS5 için büyük bir lansman etkinliği yapacağı konuşulurken Microsoft, Xbox Series X ile ilgili yeni bilgilerini Xbox 20/20 canlı yayınlarında sunmayı planlıyor.