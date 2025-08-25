Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına tam ekran Windows 11 reklamı göstermeye başladı. Bu reklamda Windows 11'in özelliklerinden bahsediliyor ve 14 Ekim tarihine vurgu yapılıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 14 Ekim'de Windows 10 için verdiği resmî desteği sonlandıracak. Güncel kalmak isteyen kullanıcıların ya ücretsiz uzatma programına kaydolması ya da Windows 11'e geçmesi gerekecek. Hâl böyle olunca Microsoft, Windows 10 bilgisayar kullananları Windows 11'e geçiş yapmaları için uyarmaya başladı.

Windows 10'un KB5063709 kodlu güncellemesini yükleyen kullanıcılar, Windows 11 reklamı görmeye başladılar. Hem de tam ekran olarak. Bu reklamda Windows 10 için desteğin sona geldiğini vurgulayan Microsoft, Windows 11'e geçiş yapılması gerektiğini ifade ediyor. Microsoft'un oluşturduğu tam ekran reklamda Windows 11'in özellikleriyle ilgili bilgiler de veriliyor.

Microsoft'un Windows 11 reklamı işte böyle görünüyor:

Yapılan incelemeler, KB5063709 güncellemesini yükleyen ve bilgisayarını yeniden başlatan neredeyse tüm kullanıcıların Windows 11 reklamı görmeye başladıklarını ortaya koyuyor. Dileyen kullanıcılar, bu ekran üzerinden Windows 11 yüklemesini gerçekleştirebiliyor veya bu işlem için bir tarih belirleyebiliyorlar. Windows 11'e geçiş yapmaya hazır olmayan kullanıcılar da yine aynı ekran üzerinden Windows 10 oturumlarını başlatabiliyorlar.

Windows 11'in ücretsiz güncelleme uzatma işlemlerini nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız:

Kullanıcılar ne kadar seviyor olurlarsa olsunlar, Windows 10 için artık yolun geldi. Aslına bakacak olursak bu durum kullanıcılar tarafından da benimsendi. Çünkü yapılan son araştırmalara göre Windows 11'in pazar payı, tarihte ilk kez Windows 10'u geride bıraktı. Eğer siz de Windows 10 kullanıyorsanız ancak Windows 11'e geçmeme konusunda ısrar ediyorsanız, kendinizi yavaş yavaş alıştırmaya başlayın. Şu saatten sonra yapılabilecek tek şey bu...