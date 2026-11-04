Siri Artık Sizin Adınıza Uygulamaları Yönetecek: İşte iOS 27.3 Beta ile Gelen Yenilikler

iOS 27.3 beta, Siri’ye uygulamalar içinde işlem yapma yeteneği kazandırıyor. Yenilenen Sağlık uygulamasını geri getiren sürümde Safari için dikey sekmeler, Apple Watch için konuşmaları özetleyen özellikler de var. Türkçe dil desteği de hazırlık aşamasında.

Apple’ın iOS 27.3 geliştirici betası, yaklaşık 25 GB’lık devasa boyutuyla indirmeye açıldı. Bu sürümde Apple Intelligence’ın kapsamı genişlerken Siri, “App Intents” altyapısı sayesinde diğer uygulamalara doğrudan erişebiliyor. Artık soruları yanıtlamakla sınırlı değil; ekrandaki kişisel bağlamı anlayıp gündelik dille tarif ettiğiniz karmaşık işleri sizin adınıza yapabiliyor.

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Önceki sürümde kaldırılan yenilenmiş Sağlık uygulaması da geri dönüyor. Safari’ye dikey sekmeler eklenirken Apple Watch, çevredeki konuşmaları özetleme ve yazıya dökme yetenekleri kazanıyor. Siri’nin gelişmiş özellikleri için Türkçe desteği de bu sürümle geldi, ancak henüz kullanıma açılmadı.

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Siri artık uygulamalarda sizin adınıza işlem yapabiliyor

Müzik’te “sahil için şarkılar” diyerek bir çalma listesi hazırlatabiliyor; mesajlar üzerinden ileri tarihli iMessage gönderimleri planlayabiliyorsunuz. Fotoğraflar’daki bir görseli döndürmek istediğinizde de sesli komut vermeniz kâfi.

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Siri, web bağlantılarından sekme grupları oluşturabiliyor; Dosyalar’da istemediğiniz öğeleri çöpe gönderebiliyor. Farklı uygulamalara yayılan bu istekleri tek bir deneyimde birleştiriyor. Size de ne istediğinizi anlatmak kalıyor.

Türkçe desteği hazırlanıyor

Apple, Siri’nin gelişmiş yetenekleri için sunduğu dil seçeneklerine Türkçe desteğini de ekledi. Ancak bu destek henüz kullanıma açılmadı.

Bir kaç ay içinde etkinleştirildiğinde Apple Intelligence kapsamındaki yeni özellikleri ana dilimizde kullanabileceğiz. Uygulama içindeki işleri Siri’ye Türkçe tarif edebilecek, karmaşık komutları daha akıcı biçimde verebileceğiz.

Yenilenen Sağlık uygulaması yeniden cihazlarda

Daha önce sunulup ardından geri çekilen Sağlık uygulaması, yenilenmiş arayüzüyle geri geldi. Veriler, yeni sekmeler altında toplanıyor.

“Insights” bölümünden kalp atış hızını ve hayati belirtileri takip edebiliyorsunuz. “Longevity” sekmesinde ise metabolik durum, ruhsal denge ve işitme gibi uzun ömürle ilgili veriler yer alıyor.

Bir de “Health Age”, yani Sağlık Yaşı özelliği ekleniyor. Sağlık verilerinizi kullanarak yaşınıza dair bir tahminde bulunuyor.

Safari’de dikey sekmeler, iPhone’da daha ayrıntılı Bekleme modu

Safari’ye gelen dikey sekmeler, menüleri sol tarafa taşıyarak tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Değişen yalnızca sekmelerin yerleşimi değil. Yeni “uyarlanabilir karanlık mod”, koyu tema desteği bulunmayan siteleri otomatik olarak algılayıp koyu temaya çeviriyor.

Daha önce yalnızca Duo modelinde bulunan ayrıntılı StandBy (Bekleme) modu da artık standart ekranlı iPhone’larda kullanılabiliyor.

Apple Watch konuşmanın son 15 saniyesini yazıya dökebiliyor

watchOS 27.3 ile gelen “Audio Intelligence” özellikleri, Series 12 ve Ultra 4 kullanıcılarına sunuluyor. Saatin mikrofonu üzerinden çevredeki konuşmalar takip edilebiliyor.

“Siri Recap”, sohbetin önemli noktalarını maddeler hâlinde özetliyor. “Live Rewind” ise konuşmanın son 15 saniyesinin metin dökümünü anında ekrana getiriyor. Biri konuşulanları toparlıyor, diğeri az önce söylenenleri yazılı olarak gösteriyor.