İngiltere'de Bir Barı Yönetecek Kral ya da Kraliçe Aranıyor

İngiltere'de bulunan bir adada yer alan 300 yıllık bir barı yönetecek kral veya kraliçe aranıyor. Bar yönetimini geleneksel bir törenle devralacak kişiye taç taktırılıyor. Piel isimli ıssız adadaki yeni yöneticiler, 10 yıl boyunca görev yapacaklar.

İngiltere'nin Barrow-in-Furness isimli şehrine bağlı ıssız bir adada dikkat çeken bir olay yaşandı. Yerel yönetim, bu ıssız adada yer alan 300 yıllık bir barı yönetecek kral ya da kraliçe arayışına girildiğini duyurdu. Nisan 2022 itibarıyla göreve başlayacak kral ya da kraliçe, bu ıssız adanın yönetimini 10 yıl boyunca üstlenmiş olacak. Gelin bu ilginç olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

İngiltere açıklarına yer alan adanın ismi Piel. Bu ada, yalnızca 20 hektar büyüklüğünde ve 14. yüzyıldan kalma bir kaleye, kamp alanlarına ve bir de bara ev sahipliği yapıyor. The Ship Inn isimli barı yönetenler ise söz konusu adanın kral ve kraliçesi olarak ilan ediliyorlar. Adadaki bar ile birlikte diğer yönetimsel işler de bu kral veya kraliçe tarafından üstleniliyor. Yerel yönetim şimdi, bu adayı idare edecek kişiyi arıyor.

Adada belirli dönemler haricinde kimse bulunmuyor

Piel Adası, yılın yalnızca belirli dönemlerinde turistlere ev sahipliği yapıyor. Nisan ila eylül ayları aralığında düzenlenen gemi seferleri ile ulaşılan adada, bu dönem dışında pek de kimse bulunmuyor. Ancak The Ship Inn isimli barın yöneticiler, turist gelmediği dönemlerde de barda bulunmak zorunda olacaklar. Bu da Piel Adası'nın yeni kral ve kraliçesinin en büyük sorununun yalnızlık olacağı anlamına geliyor.

Bu arada; kral ve kraliçelik tabirini gözünüzde büyütmemeniz gerektiğini belirtelim. Barı yöneten kişiler, geleneksel bir törenle devir teslim yapıyorlar. Piel Kralı olarak nitelendirilen bar yöneticisi, eski bir tahta oturtuluyor ve bir taç giydirme töreni yapılıyor. Bu törenden sonra da kralın üzerine alkol boca ediliyor.