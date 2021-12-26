Bronz Çağı’nda İngiltere Tarihini Değiştiren Olay Keşfedildi

İngiltere’de yapılan bir araştırma, Bronz Çağı’nda İngiltere’ye yapılan bir göçü ortaya çıkardı. Elde edilen bilgiler, göç eden bu insan topluluklarının hem genetik hem de kültürel olarak ülkede büyük bir etki yaratmış olabileceğine işaret ediyor.

İnsanoğlunun varoluşsal olarak kendisine sorduğu belki de en önemli sorulardan birisi ‘nereden geldiği’. Tarihle ilgili elde edilen bilgiler, kendimizi de daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu alanda yapılan bir araştırma, Faroe Adaları’nı Vikinglerden çok daha önce keşfedenler olduğunu ortaya koymuş ve tarihe bakış açısını bir kez daha değiştirmişti. Şimdi de benzer bir bilgi İngiltere hakkında ortaya çıktı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucu elde edilen DNA örnekleri, Bronz Çağı’nda ülkenin güney kısmına büyük oranda göç yaşandığını ortaya koydu. 800 farklı insandan elde edilen DNA örneklerinin incelendiği çalışmada M.Ö. 1300 – 800 yılları arasında göç eden bu insanların, bölgede daha sonra yaşayan toplumların yarısına genetiklerini aktardığı öğrenildi.

Kelt dilleri de bu dönemde İngiltere’ye giriş yapmış olabilir:

York Üniversitesi, Harvard Tıp Fakültesi ve Viyana Üniversitesi ortaklığında yürütülen araştırma, bölgeye göç eden insanların zamanla ülkenin diğer kısımlarındaki topluluklarla etkileşime girdiğini keşfetti. Yüzyıllar boyu süren bu etkileşim sırasında ise farklı ailelerin birleşmesi sonucunda bölgenin genetik haritasının M.Ö. 1000- - 875 yıllarında büyük ölçüde değiştiği ortaya çıktı.

Bronz Çağı’nda İngiltere’ye göç eden bu toplulukların tam olarak nereden geldikleriyse henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak araştırmacılar, günümüzün Fransa’sında yaşamış insanlar olabileceğinden şüpheleniyor. York Üniversitesi’nde araştırmacı olan Ian Armit, “Bronz Çağı’nın ortalarından itibaren oluşan ticaret yollarını ve ideolojik yapıları inceleyerek bu dönemde İngiltere ve Avrupa’nın diğer bölgeleri arasında uzun süren ilişkiler yaşandığını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, keşfedilen yeni DNA örneklerinden İngiltere’de Kelt dillerinin ne zaman konuşulmaya başlandığına dair de bilgiler elde edilebilir. Yaşanan göçlerin dil gibi kültürel ögeleri de beraberinde getirdiğini ifade eden araştırmacılar, Bronz Çağı’nın bu döneminde Kelt dillerinin İngiltere’ye giriş yapmış olabileceğini paylaşıyor. Bu da Kelt dillerinin Demir Çağı’nda İngiltere’ye girdiğine dair yapılan araştırmaları çürütür nitelikte.