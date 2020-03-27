İngiltere, Koronavirüsü Tespit Eden Test Kitlerini Dağıtacak

İngiltere hükumeti, yaptığı açıklamada, eczanelerde test kitleri satacaklarını duyurdu. Bu kitler, sadece önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışa sunulacak.

Son dönemde dünyanın konuştuğu yegane şey olan koronavirüs (Covid-19), ülkelerin geniş çaplı tedbirler almasına neden oluyor. Daha önce karşılaşmadığımız bulaşıcılıkta bir virüs olan Covid-19, özellikle tanı kitlerinin yetersizliğiyle de daha fazla insana bulaşmaya devam ediyor.

Bu duruma bir dur demek isteyen İngiltere, yaptığı yeni açıklamayla koronavirüsü 15 dakika içinde tespit edebilen test kitlerini tüm Britanya halkına dağıtılacağını açıkladı. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) Direktörü tarafından yapılan duyuruda, önümüzdeki haftaya kadar testler eczanelerde satılmaya başlanacak. PHE Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, testlerin ilk başta bilim ve teknoloji komitesindeki parlamenterler tarafından onay aldıktan sonra tüm topluma dağıtılacağını söyledi.

Milyonlarca Test Kiti Alındı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada hükümetin milyonlarca koronavirüs test kiti aldığını ve milyonlarca daha sipariş vermek üzere olduğunu belirtmişti.

Parmaktan Kan Alınarak Test Yapılıyor

15 dakikalık hızlı testlerde, parmağınızdan çıkaracağınız ufak bir kan üzerinden test yapılıyor. Test, Covid-19’u tespit etmek için vücudun virüse yanıt sürecinde artan IGG antikorlarını kontrol ediyor. Bu doğrultuda vücuda daha önce koronavirüs girip girmediği anlaşılmış oluyor. Peacock, yaptığı açıklamada test kitlerinin haftalar ya da aylar içinde değil, günler içinde erişilebilir olacağını belirtti.

Tüm Dünya Kitlerin Peşinde

Pandemi seviyesine ulaşan koronavirüs salgınını dizginlemek için en önemli konulardan biri olabildiğince fazla test yapmak, ancak hükümetler test kitlerinin yetersizliğinden dolayı bu konuda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Tüm dünyanın seferberlik haline geçtiği bu dönemlerde bu tarz test kitlerinin de en hızlı şekilde üretiminin artırılacağı düşünülüyor.