190’dan fazla ülkeye yayına koronavirüse karşı mücadeleye teknoloji şirketleri de destek oluyor. Koronavirüse karşı mücadeleye önem veren Huawei, koronavirüsün 2 dakikada tespit edilmesi için bir hastalık tespit sistemi üzerinde çalışıyor.

Koronavirüsün tespitinde yapay zekanın kullanılması için teknoloji şirketleri çalışmaya devam ediyor. DarwinAI’nin akciğerlerde koronavirüsün zararlarını tespit eden yapay zekasına benzer bir çalışmayı şimdi Huawei de gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar yapılan araştırmalara göre koronavirüs, enfekte ettiği insanların akciğerlerini hedef alıyor. Bu nedenle test yapılmadığı durumlarda koronavirüs vakaları zatürre ile karıştırılıyor. Koronavirüsün akciğerlere verdiği zararların röntgenle de görüntülenmesi, hastalığın yapay zeka ile tespit edilebilmesini sağlıyor.

Huawei de Huawei Cloud’da toplanan akciğer röntgen verileri ile geliştirilen yapay zeka iki dakika içinde koronavirüsü tespit edebiliyor. Sistem şimdi Filipinler ve Ekvador’daki bazı hastanelerde test ediliyor. Hastalık tespit sistemi, kullanıldığı bu hastanelerde yüzde 98 oranında doğru tespit sağladı.

Huawei, hastalık tespit sistemi için şu anda Çin’deki koronavirüs hastalarının akciğer röntgen görüntülerinin verilerini kullanıyor. Ancak şirket, veri setini büyütmek için de çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan denemelerde Huawei’nin hastalık tespit sistemi, yüzde 98 başarı gösterdi. Ancak henüz sistem hala kesin tanı için kullanılamıyor ve bir süre daha test edilmesi gerekiyor. Yine de sistem, geleneksel koronavirüs testlerine mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

Huawei tarafından geliştirilen bu sistemle koronavirüs şüphesi yaşayan insanlar hızlı bir şekilde test edilebilir. Geleneksel testlerin sonuçları gelene kadar Huawei’nin sisteminin sonucuna göre hasta için gerekli önlemler alınabilir.

Teknoloji devi yapay zeka destekli hastalık tespit sistemini enfeksiyonun aşamaları ve şiddetini ayırt edecek şekilde de geliştirmeye çalışıyor. Sağlık ekipleri ilk tanıdan sonra tedavinin ileri aşamaları için de bu sistemi kullanabilecekler.