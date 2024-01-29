Bilim insanları, insan vücudunda yaşayan yeni bir canlı sınıfı keşfetti. Obelisk adı verilen virüs benzeri yapılar, yeni araştırmaların yolunu da açacak.

Aslında insan türü olarak çok sayıda canlı türüyle bir arada yaşıyoruz. Vücudumuzda milyonlarca bakteri ve virüs bizimle birlikte yaşıyor. Bu canlıların bir kısmını tanıyoruz, bir kısmı ise yeni keşfediliyor. Bunlardan biri de virüs benzeri bir yapıya sahip olan Obeliskler oldu.

Virüs gibi ama değil

Stanford Üniversitesinden biyolog Ivan Zheludev ve ekibi, keşfettikleri bu ilginç yapı ile birlikte virüsler ile daha gelişmiş canlılar arasında geçişi sağlayabilecek tür ortaya çıkmış oldu. Şimdiye kadar Obelisk türü bu canlıların RNA yığınlarının mikrobiyomda saklı olduğu ifade edildi. Zira Obelisk yapıları az sayıda nükleotitten oluşuyor.

Henüz diğer bilim insanları tarafından incelenmemiş olan makalede 5,4 milyon veri seti incelendi ve yaklaşık 30 bin farklı Obelisk keşfedildi. Bu yapılar, araştırmaya katılan kişilerin yüzde 10'unda bu yapı görüldü. Bir veri setinde ise bu yapılar, kişilerin ağız içi dokusundan alınan örneklerin yarısında gözlemlendi.

Bilim insanları ise henüz bir tanesi hariç diğer Obelisklerin hangi yapılarda barındığını şu anda kesin olarak bilemiyorlar. Ayrıca bu yapılar, Oblin adı verilen yeni bir protein türü için kodlar da içeriyor. Obelisklerin yarısı bu proteinden oluşuyor. Bu da Obeliskleri virüslerden ayırıyor. Yapısı da diğer hücre içi yapılardan daha büyük. Yapı, araştırmacılara göre RNA plazmaları oluşturuyor olabilir.

Çalışma, bioRxiv'de yayımlandı.