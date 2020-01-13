Facebook bünyesinde bulunan sosyal medya uygulaması Instagram, sahte olduğu belirlenen paylaşımlar için yeni bir uygulama başlattı. Platforma eklenen bu yeni 'yanlış bilgi' özelliği, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Facebook çatısı altında bulunan popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yanlış bilgi ve sahte haberlerle mücadele etmek için geliştirdiği yeni özelliğini platforma ekledi. Bu özellik sayesinde sahte veya yanıltıcı olduğu belirlenen paylaşımlar işaretleniyor ve kullanıcılara bu konuda bilgi veriliyor.

Instagram’ın bu tarz bir özelliği platformuna eklemesi gerçekten oldukça güzel ancak bazı kişiler sistemin çok ileriye gidip gitmediğini ve belirli fotoğraf türlerini paylaşmayı ve görüntülemeyi zorlaştırıp zorlaştırmadığını merak ediyor. San Francisco’da yaşayan bir fotoğrafçı olan Toby Harriman, ilk kez birkaç gün önce Instagram’da dolanırken karşılaştığı bu yanlış bilgi uyarısı hakkında birkaç küçük araştırma yaptı.

Instagram’ın yeni özelliği, dijital sanatı baltalıyor olabilir:

Gönderiyi kaplayan 'yanlış bilgi' uyarısından sonra gerçek fotoğrafı gören Harriman, paylaşımın aslında renkli dağlarda duran bir adamın fotoğrafı olduğunu fark etti. Konu üzerine bir yazı yazan Harriman, Instagram’ın dijital sanatı yanlış bilgi olarak işaretleyebileceğini söylüyor.

Instagram, üçüncü parti bilgi denetleyicileriyle hangi gönderilerin paylaşılacağını belirlemek için “Topluluğumuzdan ve teknolojimizden gelen geri bildirim kombinasyonunu kullanıyoruz” diyor. Bu üçüncü parti denetleyiciler, bir fotoğrafın sahte olduğunu belirlerse paylaşım, herkese açık bir şekilde görünmeden önce üzerinde yanlış bilgi şeklinde bir bildirimle geliyor.

Yanlış bilgi bildirimine rağmen gönderiyi görmek isteyen kullanıcılar, 'Fotoğrafı Gör' butonuna dokunarak orijinal gönderiye erişebiliyorlar. İşin kötü yanıysa sahte olarak nitelendirilen bu fotoğraflar, Keşfet ve #hashtag sekmelerinden de kaldırılıyor.

Harriman, Instagram’ın bu özelliğinin çok aşırıya kaçtığını söylemeden edemiyor zira kendisi dijital sanatı sevdiğini ve bu tarz içeriklere ilgi duyduğunu belirtiyor. Dijital sanata büyük saygı gösterdiğini söyleyen Harriman, bu tür içerikleri görmek için engellerle karşılaşmak istemediğini de sözlerine ekliyor.