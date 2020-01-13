Instagram'ın Boomerang moduna üç yeni özellik eklendi. "SlowMo", "Echo" ve "Duo" olarak isimlendirilen bu üç yeni özellik, çektiğiniz Boomerang'ların hızlarını ayarlamanıza yardımcı oluyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Geliştirici ekip, platforma duyulan ilgiyi daima yüksek tutmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Instagram'ın mobil uygulamasına yeni bir güncelleme sunan geliştirici ekip şimdi, 3 yeni "Boomerang" modunu kullanıcıların hizmetine sundu.

Özellikle Instagram'a tersine mühendislik işlemleri uygulayan ve platformun yeni özelliklerini ortaya çıkaran Jane Manchun Wong, aslında yeni Boomerang özelliklerini bir süre önce duyurmuştu. Wong, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla Instagram'ın 6 farklı yeni moda sahip olacağını ve bunların iki etap halinde kullanıcılara sunulacağından bahsetmişti. Wong'un dediği gibi oldu ve Instagram, ilk etapta üç yeni özelliği kullanıcılara sundu.

Instagram'ın Boomerang moduna eklenen üç yeni özellik; "SlowMo", "Echo" ve "Duo" olarak isimlendiriliyor. Söz konusu özellikler, kullanıcılara farklı farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Instagram'ın yeni özelliklerinin neler sunduğuna yakından bakalım.

Instagram'ın Boomerang moduna eklenen SlowMo, adından da anlaşılabileceği üzere çektiğiniz Boomerang'ı ağır çekimde oynatıyor. Echo özelliği, çektiğiniz Boomerang'ı bir miktar hızlandırırken Duo ise Boomerang'ınızın hızını gözler görülür seviyede arttırıyor. Böylelikle kullanıcılar, takipçileriyle paylaştıkları Boomerang'ları daha etkileyici hale getirebilecekler.

Instagram'ın yeni Boomerang özelliklerini duyurduğu tweet

Instagram'ın yeni Boomerang modlarını kullanabilmeniz için önce klasik bir Boomerang çekimi yapmanız ardından da üst kısma eklenen yeni menüye erişmeniz gerekiyor. Böylelikle Instagram'ın yeni SlowMo, Echo ve Duo özelliklerini kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ancak Instagram'ın yeni özelliklerinden faydalanabilmek için uygulamanızın son sürümde olduğundan emin olmanız gerekiyor.