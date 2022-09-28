Popüler sosyal medya platformu Instagram, takipçilerinizle 'not' paylaşmanızı sağlayacak bir özelliği test ediyor. Geniş çapta test edilmeye başlanan özellik, 'Mesajlar' kısmında takipçilerin yer aldığı bölümden takipçileriniz ile 'yazılı durumlar' paylaşmanıza olanak tanıyacak.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak nitelendiriliyor. Bu yüzden de her geçen gün yeni özellikler uygulamaya ekleniyor. En son şirketin mağaza sekmesini bildirimler ile değiştireceği ortaya çıktı. Bundan daha önce ise platformun çıplaklık içeren fotoğraflar ile ilgili bir özellik getireceği görülmüştü.

Şimdi ise Instagram’ın kullanıcıların hoşuna gidebilecek yepyeni bir özelliği test etmeye başladığı görüldü. İlk olarak geçtiğimiz aylarda sınırlı sayıda kullanıcıda test edilmeye başlayan özelliğin şimdi daha geniş çapta kullanıcılarda denenmeye başladığı belirtildi.

Özellik, mesajlar kısmından takipçilerinize ‘not’ bırakmanıza olanak tanıyacak

2000'li yılların popüler mesajlaşma platformu MSN'in kişisel iletilerini andıran özellik, ‘Mesajlar’ kısmındaki arama çubuğunun hemen alt tarafında takipçilerimizi bize gösteren kısmında durum paylaşmaya olanak tanıyor. XDA Developers tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre metin olarak paylaşılan bu durum, profil fotoğrafınız üst kısmından takipçileriniz ile paylaşılıyor. Yani, ‘Aklınızdan geçeni paylaşın’ ifadeleri yazan bölümden arkadaşlarınızla ‘not’ paylaşmak mümkün hâle geliyor.

Açıklamalara göre DM’ler kısmında kullanılacak bu durumlar paylaşıldığında takipçilerinize herhangi bir bildirim gitmeyecek. Ayrıca paylaştığınız not, yakın arkadaşlar için de paylaşılabilecek ve 24 saat sonra kaybolacak. Bunlar, yeni özelliğin Instagram’daki hikâyelerle benzer bir işleyişe sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak notların maksimum 60 karakter uzunluğunda olacağını da eklemek gerek.

Ayrıca, paylaşılan notlara yanıt vermenin mümkün olacağı da belirtiliyor. Paylaşıma cevap vermek istediğinizde açılan kutu, notun ne zaman paylaşıldığını da gösterecek. Özelliğin şu an bazı kullanıcılarda test edildiği görülse de ne zaman herkes için kullanıma sunulacağı henüz belli değil.