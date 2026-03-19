Facebook, İçerik Üreticilere Adeta Para Dağıtıcak: Ayda 3.000 Dolar Kazanabilirsiniz

Meta, Creator Fast Track programını duyurdu. Program kapsamında içerik üreticiler aylık 1.000 ila 3.000 dolar kazanabilecek. 2025’te creator’lara 3 milyar dolar ödeme yapan şirket, TikTok ve YouTube’a karşı rekabeti yeni seviyeye taşıyor.

Facebook’un içerik üreticilerini yeniden platforma çekmek için başlattığı Creator Fast Track programı, düşündüğünüzden çok daha büyük bir stratejinin parçası. Meta, yalnızca yeni bir özellik sunmuyor; doğrudan para dağıtarak içerik üretici ekonomisinde yeniden söz sahibi olmak istiyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre Meta, 2025 yılında içerik üreticilere yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yaptı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %35 artış anlamına geliyor ve şirketin şimdiye kadarki en yüksek yıllık ödemesi olarak kayıtlara geçti.

Aylık 1.000 – 3.000 dolar kazanmak için ne yapmak gerekiyor?

Creator Fast Track programı, özellikle başka platformlarda büyümüş içerik üreticileri hedef alıyor. Meta’nın açıkladığı modele göre:

En az 100.000 takipçi → aylık 1.000 dolar

→ aylık En az 1 milyon takipçi → aylık 3.000 dolar

Bu takipçi sayıları Instagram, TikTok veya YouTube üzerinden değerlendiriliyor. Yani Meta, doğrudan rakip platformlardaki creator’ları kendi ekosistemine çekmeye çalışıyor.

Sadece video değil: Tüm içerik türlerinden para kazanılacak

Facebook’un yeni stratejisinin en kritik noktası, tek bir içerik türüne bağlı kalmaması. Creator’lar; Reels (kısa ve uzun videolar), Stories, fotoğraf ve metin paylaşımlarından para kazanabiliyor.

Veriler de bunu destekliyor. 2025’te yapılan ödemelerin %60’ı Reels içeriklerinden gelirken, geri kalan kısmı Stories, fotoğraf ve yazılı içeriklerden geldi. Yani Facebook, YouTube gibi sadece video odaklı değil, çok formatlı bir gelir modeli sunuyor.

Creator ekonomisi büyüyor: 10.000 dolar kazananların sayısı %30 arttı

Meta’nın paylaştığı bir diğer dikkat çekici veri ise platformdaki kazanç artışı. Facebook’ta yılda 10.000 doların üzerinde kazanan içerik üreticilerin sayısı %30’dan fazla arttı.

Bu da platformun artık sadece büyük içerik üreticiler için değil, daha küçük üreticiler için de ciddi bir gelir kapısı hâline geldiğini gösteriyor. Meta, özellikle büyük prodüksiyonlara ihtiyaç duymadan içerik üretilebilmesini bir avantaj olarak öne çıkarıyor.