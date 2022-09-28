Facebook'un ödeme aracı Facebook Pay, küresel çapta isim değişikliğine gitti. Hizmet bundan sonra, 200 civarı ülkede Meta Pay olarak anılacak. Değişiklik şu an için Türkiye'ye gelmedi.

Haziran ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, metaverse teknolojisi için isim değişikliğine giden ve Meta olarak anılmaya başlayan Facebook'un, "Meta Pay" isimli yeni bir hizmeti duyurduğundan bahsetmiştik. Bu hizmet, aslında yıllardır var olan Facebook ödeme aracısı Facebook Pay'in, metaverse teknolojileri ile entegre edilmiş ve yeniden markalandırılmış bir haliydi.

O dönemlerde yapılan açıklamalarda, Meta Pay'in ilk aşamada ABD'de kullanılabilir olacağı, sonraki süreçte küresel çapta tüm kullanıcılara sunulacağı söylenmişti. İşte o gün gelmiş durumda. Meta Pay ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, Facebook Pay'in yeniden markalandırılmış versiyonunun bugün itibarıyla 200 civarı ülkede kullanıma sunulduğunu duyurdular.

Peki Meta Pay ile ne değişecek?

Mark Zuckerberg, Haziran 2022'de yaptığı açıklamada bu hamlenin kullanıcılar için yalnızca isim değişikliği anlamına geldiğini söylemişti. Yani Facebook Pay'deki tüm özellikler, olduğu gibi Meta Pay'e aktarılmıştı. Kullanıcılar, geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da Facebook Pay kullanıyor gibi para gönderme ve alma işlemlerini sürdürebilecekler. İlerleyen dönemlerde ise Meta Pay'e kripto para ve NFT desteği geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Bu arada; Facebook Pay, bazı ülkelerde hem Instagram hem de Facebook üzerinden kullanılıyor. Ancak ülkemizdeki kullanıcılar, bu hizmete yalnızca Facebook üzerinden erişim sağlayabiliyorlar. Yaptığımız kontrollerde, isim değişikliğinin henüz Türkiye'de geçerli olmadığını görüyoruz. Facebook'a masaüstü sürüm üzerinden ulaştığımızda, hizmetin hala Facebook Pay ismiyle kullanılabildiğini görüyoruz. Bu durum, ilerleyen saat veya günlerde değişecektir...