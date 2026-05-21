X'te son zamanlarda karşınıza çok fazla sahte haber mi çıkmaya başladı? Sakın bu gönderilere tıklamayın.

Günümüzün en büyük problemlerinden biri şüphesiz siber dolandırıcılıklar. Özellikle insanların sosyal medya kullanımının zirve yapmasıyla kötü amaçlı kişiler bu tarz platformları kullanarak insanları dolandırmaya, cihazlara kötü amaçlı yazılımlar yüklemeye ve bilgileri çalmaya çalışıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Maalesef X, bu konuda en çok öne çıkan platformlardan. Son zamanlarda ana akışta sıkça gördüğünüz sahte haberler de bunlardan biri. Neredeyse her kullanıcının her gün gördüğü bu gönderiler, tahmin edebileceğiniz gibi sizi dolandırmaya yönelik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

X’teki sahte reklamlara dikkat

Son zamanlarda özellikle ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kullanıldığı sahte haberler, X kullanıcılarının karşına çıkmayı başardı. Tuhaf hesaplar tarafından paylaşılan ve reklamlı gönderi olan bu sahte haberlerde genelde “Tartışma veya kavga çıktı.” gibi ifadeler kullanılıyor ve yapay zekâyla oluşturulan sahte görsellere yer veriliyor. Tabii ki de görmek için linke tıklamanız isteniyor.

Aslında bu tarz sahte reklamları ilk kez X’te görmüyoruz. Uzun yıllardır reklamlı bu tarz sahte içerikler X’te var. Finans uygulamalarından, haber sitelerine kadar her türden formatta karşımıza çıkıyorlar. Yani yeni bir şey değil, sadece her seferinde değişiyorlar.

Sahte haber sitelerine yönlendirip sizi kandırmaya çalışıyor

Bu tarz sahte gönderilere kesinlikle tıklamamnızı öneriyoruz. Peki tıklarsanız ne oluyor? Genellikle bu gönderilerdeki linker, sizi ünlü haber sitelerinin klonlarına gönderiyor. Örneğin bazı kullanıcılar birinde sahte bir Hürriyet’e yönlendirildiğini belirtmiş.

Eğer olur da tıklarsanız karşınıza böyle sahte siteler çıkacak. Sakın gerçek olduğunu düşünmeyin ve o sitede hiçbir yere tıklamayın, sizden istenen bir şeyi yapmayın. Dolandırıcılar, bilgilerinizi çalmaya veya kötü amaçlı yazılımlar yüklemeye çalışabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Eğer X’te resmî olmayan ve bilinmedik bir hesaptan bu tarz tuhaf, reklamlı gönderiler görürseniz kesinlikle uzak durmanızı ve görmezden gelmenizi öneriyoruz.