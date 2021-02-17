Türkiye’nin tedarik zinciri alanında düzenlenen en prestijli ve tek uluslararası etkinliği olma özelliği taşıyan International Supply Chain Camp, bu yıl 16. kez düzenlenecek. Etkinlik, 18-20 Şubat tarihinde çevrimiçi olarak katılımcıları ağırlayacak.

Üretimden satışa kadarki süreçte ticaretin kalbini oluşturan tedarik zincirinin zirvesinde yer alan firmaların üst düzey yöneticileri, Supply Chain Camp ile Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar ile bir araya gelecek.

Katılımcılar, Supply Chain Camp’te seminerlere, workshoplara, panellere, kariyer fuarına, inspire talklara katılım imkanının yanı sıra firmalarla birebir iletişim şansına sahip olacak. Etkinliğe katılacak firmalar arasında Amazon, Unilever, BOSCH, Turkcell, Cargo-Partner, Rixos, Yıldız Holding ve Fevzi Gandur Logistics bulunuyor.

COVID-19 nedeniyle bu yıla özel olarak çevrimiçi gerçekleştirilecek 16. International Supply Chain Camp, tedarik zinciri sektörünü merak eden ve kariyerini bu sektöre yöneltmek isteyen herkesi davet ediyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için ytukvk.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.