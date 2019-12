İnternetsiz İki Kişiyle Oynanan 8 Mobil Oyun

Android ve iOS işletim sistemlerinde sayısız oyun bulunuyor. Ancak internetsiz ve iki kişiyle oynanan oyunları bulmak her zaman için kolay olmuyor. İşte istediğiniz an oynamaya başlayabileceğiniz hem Co-op hem de rekabet temasını en iyi işleyen mobil oyunlar.

Mobil oyunculuk son yıllarda çok gelişti. Gelişmeye de devam edecek gibi görünüyor. İnsanların her an yanlarında taşıyabilecekleri oyunlar olması çok güzel. Ancak zaten güzel olan bir oyunu daha da güzel yapabilecek bir şey var. O da o oyunu arkadaşlarla birlikte oynayabilmek.

Oyunları başkalarıyla oynamanın en popüler yolu internet üzerinden bağlantı kurmak. Ancak bu her zaman için mümkün olmayabiliyor. Biz de bu açığı kapatmak adına internet bağlantısı olmadan arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi oyunlara yakında bakacağız.

İnternetsiz iki kişiyle oynanan mobil oyunlar:

BADLAND

DUAL!

Spaceteam

Sea Battle 2

Fruit Ninja

Ice Rage: Hockey

Trionix (Android)

Glow Hockey 2

Listede iki kişiyle oynanan veya ikiden fazla kişiyle oynanabilen oyunlar bulunuyor. Aynı şekilde bazıları tek bir cihaz üzerinden oynanabiliyorken, bazıları Bluetooth bağlantısı gerektiriyor. Son olarak her oyundan sonra arkadaşlarınızla oynamak için izlemeniz gereken adımları da paylaştık. Dilerseniz başlayalım.

İnternetsiz iki kişiyle oynanan mobil oyunlar (Android - iOS)

BADLAND

Yapımcı: Frogmind

Boyut: 194 MB

Oyunun puanı: 4,6 yıldız

BADLAND bir platform oyununun taşıması gereken tüm özelliklere sahip. Ancak onu farklı kılan şey aynı cihaz üzerinden arkadaşlarınızla birlikte oynamanıza izin veriyor olması. Oyun her ne kadar karanlık bir temaya sahip olsa da içine çeken bir görseliği var. Ayrıca oyunda hazır olarak bulunan bölümlerin yanı sıra kendi bölümlerinizi de yaratabiliyorsunuz.

Mobil oyunculuğa aşina olan ya da olmayan herkes oyunu kolayca öğrenebiliyor. Çünkü oldukça basit bir oynanışı var. Zor olan şey bölümlerde karşınıza çıkan engellere hızlı tepkiler vermeniz gerekmesi. Oyun her ne kadar eski olsa da bir şans verilmeyi hak ediyor.

BADLAND arkadaşlarla nasıl oynanır?

Oyunun ana ekranında bulunan “ COOP ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. “ JOIN ” butonlarına basarak oyuna katılın.

” butonlarına basarak oyuna katılın. Bölüm seçtiğiniz takdirde oyun başlayacak.

DUAL!

Yapımcı: Seabaa

Boyut: 13 MB

Oyunun puanı: 3,8 yıldız

DUAL!, ister aynı kablosuz ağa bağlanarak, ister Bluetooth üzerinden iki farklı cihazı bağlayarak kolayca oynayabileceğiniz benzersiz bir mobil oyun. Oyunda üç tane farklı oyun modu bulunuyor. Oyunun ücretsiz sürümünde bu modlardan yalnızca biri oynanabilir durumda. Ancak arkadaşınızda ya da sizde ücretli sürüm olması hâlinde diğer kişi ücret ödemesine gerek kalmadan oyuna katılabiliyor.

Bir oyun modunda arkadaşınızla birbirinize ateş ederek üstün gelmeye çalışıyorsunuz. Bir oyun modunda arkadaşınızla bir olarak üstünüze gelen uzay gemilerini yok etmeye çalışıyorsunuz. Diğer oyun modunda ise iki tarafın da bir kalesi oluyor. İki tarafta birbirine gol atmaya çalışıyor. Daha çok golü atan oyunu kazanıyor.

DUAL! arkadaşlarla nasıl oynanır?

Oyunun ana ekranında mod seçimi yapın.

yapın. Eğiticiyi geçmek için ekranın üst kısmına basılı tutun.

basılı tutun. Kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin.

seçin. Oyunda kullanmak istediğiniz ismi girin.

girin. Arkadaşınız da telefonunda aynı işlemleri yaparsa bağlantı kurulacak.

Spaceteam

Yapımcı: Henry Smith Inc.

Boyut: 61 MB

Oyunun puanı: 4,7 yıldız

Spaceteam içinde bulundurduğu takım oyunu öğeleriyle kendini çoğu oyundan farklı bir yerde konumlandırmayı başarıyor. Bir de bu takım oyunu zamana karşı yarışmayı gerektirdiği için heyecan doruklarda seyrediyor. Oyunu hem Bluetooth üzerinden hem de aynı Wi-Fi ağına bağlanarak oynamak mümkün.

Spaceteam bir uzay gemisinin yolculuğunu tamamlamasını sağlamak üzerine kurulu. Bunu yapabilmek için her oyuncunun ekranında belirli talimatlar gösteriliyor. Her oyuncu, talimatları hızlı bir şekilde arkadaşlarına aktarmalı ki zaman bitmeden yerine getirilebilsin. Yerine getirilemeyen her talimat için uzay gemisi hasar görüyor.

Spaceteam arkadaşlarla nasıl oynanır?

Sol üstte bulunan düğmeye basın.

basın. “ Bluetooth ” yazan seçeneğe tıklayın.

” yazan seçeneğe tıklayın. Ana ekranda bulunan yuvarlağı “ OYNA ” tuşuna doğru çekin.

” tuşuna doğru çekin. Diğer arkadaşınız da aynı eylemleri yaptığı takdirde eşleşme başlayacak.

eylemleri yaptığı takdirde eşleşme başlayacak. Sonrasında oyuna geçiş yapabilirsiniz.

Sea Battle 2

Yapımcı: BYRIL

Boyut: 43 MB

Oyunun puanı: 4,7 yıldız

Sea Battle 2, yılların eskitemediği Amiral Battı oyununu mobil platformlara oldukça başarılı bir şekilde taşıyor. Oyunun nasıl oynandığını bilmiyorsanız kısaca açıklayalım. Her iki taraf da önündeki alana, elinde bulunan gemileri yerleştiriyor. Yerleştirme yapıldıktan sonra iki taraf da karşı tarafın alanında bulunan koordinatları söyleyerek atış yapıyor.

Bir taraf atışını ıskaladığı zaman sıra karşı tarafa geçiyor. İsabetli atış yapıldığı sürece sıra değişimi yapılmıyor. Oyunun en güzel yanlarından birisi tek bir cihaz üzerinden iki kişiyle oynanan bir oyun olması. Dilerseniz aynı cihaz üzerinden arkadaşınızla oynama işleminin nasıl yapıldığını da hemen açıklayalım.

Sea Battle 2 arkadaşlarla nasıl oynanır?

Oyunun ana ekranında bulunan “ Arkadaş ile ” butonuna basın.

” butonuna basın. Seçenekler arasından “ Cihazda ” yazanı seçin.

” yazanı seçin. Gemi yerleştirmelerini yapın.

yapın. Sonrasında “Savaş!” tuşuna basarak oyuna başlayabilirsiniz.

Fruit Ninja

Yapımcı: Halfbrick Studios

Boyut: 4,4 MB

Oyunun puanı: 4,4 yıldız

Fruit Ninja, akıllı telefonların yaygınlaşmaya başladığı ilk günlerden beri popülerliğini devam ettiren bir mobil oyun. Günümüzdeki popülaritesi eskiye oranla düşmüş olsa da eğlencesini korumayı başarmış nâdir yapımlardan. Üstüne bir de arkadaşlarınızla rekabet içerisinde olabileceğiniz bir oyun modu olunca, oyuna bir şans vermek isteyebilirsiniz. Oyun aynı cihaz üzerinden oynanabiliyor.

Fruit Ninja’daki amacı bilmeyenleriniz için söyleyelim. Ekrana rastgele şekilde gelen meyveleri hızlı ve kombolar yapacak şekilde kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde puan toplanıyor. Oyun bittiği zaman da kimin daha çok puan topladığına göre galip belirleniyor. Kısa süreli ve eğlenceli olması oyunun en güçlü yanları.

Fruit Ninja arkadaşlarla nasıl oynanır?

Ana ekranda bulunan “ Multiplayer ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. Oynamak istediğiniz oyun modunu seçin.

seçin. Ekran anında ikiye bölünecek ve oyun başlayacak.

Ice Rage: Hockey

Yapımcı: HeroCraft Ltd.

Boyut: 27 MB

Oyunun puanı: 4,1 yıldız

Ülkemizde çok büyük olmasa da dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan hokey, mobil platformlarda da kendisine yer buluyor. Ancak Ice Rage: Hockey için hokey sporunun oldukça basitleştirilmiş bir hâli diyebiliriz. Tabii bu basitlik oynanışa yansımıyor. Çünkü oyunda kullanılabilen yalnızca iki tuş olmasına rağmen kontrollere alışmak biraz zaman alabiliyor.

Oyunda üç farklı mod bulunuyor. Bir tanesinde hızlıca maç yapılıyor, bir tanesinde turnuva düzenlenebiliyor, bir tanesinde de karşınıza arka arkaya gelen 3 rakibinizi de alt etmeniz gerekiyor. Bu arada oyun iOS platformunda ücretli. Fiyatı 12,99 TL.

Ice Rage: Hockey arkadaşlarla nasıl oynanır?

Oyunun ana ekranında bulunan “ Multiplayer ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. Hangi oyun modunu istediğinizi seçin.

istediğinizi seçin. Ekranın iki tarafında da tuşlar belirecek.

tuşlar belirecek. Oyuna istediğiniz zaman başlayabilirsiniz.

Trionix (Android)

Yapımcı: Fatleg

Boyut: 68 MB

Oyunun puanı: 4,0 yıldız

Trionix arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz, alışılmışın dışında bir tecrübe sunan bir bulmaca oyunu. Oyunun kuralları oldukça basit. İçi boş üçgenlerden oluşan bir alan var. İki taraf da tek bir üçgen olarak oyuna başlıyor. Daha sonra bu üçgenleri etraflarında bulunan boş üçgenlere götürerek çoğaltıyorsunuz. Rakibin üçgeninin bulunduğu noktanın yanına karakter koyduğunuz zaman, rakibinizin üçgenini çalabiliyorsunuz.

Oyun kuralları gibi basit değil. Öğrendikçe daha da zorlaşan bir oyun. Çünkü bir yerden sonra tamamen akıl savaşları üzerine kurulu bir oynanışa sahip oluyor. Alanda bulunan tüm üçgenlerin içi dolduğu zaman da oyun bitiyor. En fazla üçgeni bulunan taraf kazanmış oluyor.

Trionix arkadaşlarla nasıl oynanır?

Ana ekranda bulunan “ Play Local ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. Açılan ekranın alt kısmında “ PLAYER1 ” ve “ PLAYER2 ” tuşları bulunuyor.

” ve “ ” tuşları bulunuyor. PLAYER2’nin altında bulunan “ CPU ” seçeneğini kapatın.

” seçeneğini kapatın. Böylece oyuna başlarken iki tarafı da bir insanın kontrol etmesi gerekecek.

kontrol etmesi gerekecek. Sonrasında ekranın ortasında bulunan oyun modlarından birini seçin.

Glow Hockey 2

Yapımcı: Natenai Ariyatrakool

Boyut: 11 MB

Oyunun puanı: 4,3 yıldız

Glow Hockey 2, eğlence merkezlerinde en sık karşılaşılan oyunlardan biri olan hava hokeyini mobil platformlara taşıyan bir oyun. Oyunu kısaca anlatalım. İki tarafın da bir kalesi ve karakteri bulunuyor. Sahada bulunan topa bu karakterlerle vurarak rakibin kalesine sokmaya çalışıyorsunuz. Oyunu iki kişi oynamak için aynı cihazı kullanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken telefonun iki ucuna geçmek ve karakterinizi parmağınızla yönlendirmek.

Glow Hockey 2 arkadaşlarla nasıl oynanır?

Ana ekranda bulunan “ 2 PLAYERS ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. Oyun direkt olarak başlayacak.

Arkadaşlarınızla mobil cihazlarınız üzerinden internet bağlantısına gerek kalmadan oynayabileceğiniz oyunları sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Eğer listede olması gerektiğini düşündüğünüz oyunlar varsa bunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.