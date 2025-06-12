Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu iOS 26 işletim sisteminde yeni diye tanıtılan bazı özellikler, Android telefonlarda çok uzun zamandır kullanılabiliyor. Peki bu özellikler hangileri?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu hafta başında tanıttığı yeni işletim sistemi iOS 26, çok büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Bu işletim sisteminin "Liquid Glass" isimli yeni tasarım dili, kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılaştı. Ayrıca duyurulan yeni özellikler, çok da yeterli görülmedi. Zaten bunların çok büyük bir bölümü, iPhone 15 Pro'dan daha düşük seviyede olan iPhone'larda kullanılamayacaktı.

Bu içeriğimizde iOS 26'nın neden yeterli görülmediğini destekleyen bir husustan bahsedeceğiz. Öyle ki iOS 26'da duyurulan pek çok özellik, Android kullanıcıları tarafından uzun zamandır kullanılabiliyordu. Gelin o özelliklere yakından bakalım.

iOS 26 ile iPhone'lara geleceği duyurulan ancak Android tarafında uzun zamandır kullanılan özellikler

Circle to Search benzeri "Görsel Zekâ"

Apple, iPhone 16 lansmanında "Görsel Zekâ" isimli bir özellik duyurdu. ChatGPT tarafından desteklenen bu özellik, Circle to Search'e oldukça benziyordu. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde ekrandaki görüntü üzerinden aramalar yapabileceklerdi. Android cephesinde birkaç yıldır kullanılan ve artık "eskiyen" özellik, Apple tarafından ancak geliştirilebildi.

"Çağrı Taraması" özelliği ile spam aramaları tespit etmek kolaylaşacak

Samsung telefon kullanıcıları, çok uzun zamandır gelen spam aramaları filtreleyebiliyorlar. Bu özellik açıldığı zaman, "Olası Dolandırıcılık" şeklinde bir uyarı gösteriliyor. İşte iOS 26'daki Çağrı Taraması özelliği de tam olarak buna benzer şekilde çalışacak. iPhone'lar, yeni işletim sistemiyle bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayıp, kullanıcıya bilgi verebilecekler. Ayrıca bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar da artık yeni bir klasöre aktarılacak. Bu mesajlar, varsayılan olarak sessize alınacaklar.

Canlı Çeviri

iOS 26, işletim sistemi düzeyinde Canlı Çeviri özelliği sunacak. Mesajlar, FaceTime ve Telefon gibi uygulamalarda desteklenecek özellik, kullanıcıların başka bir dildeki kullanıcı ile konuşmasını kolaylaştıracak. Android kullanıcıları, bu özelliği çoktandır kullanabiliyorlar...

iOS 26'daki tüm yeni özellikler için:

Yukarıda gördüğünüz özellikler, iOS 26'da yeni olarak duyurulmuş olsalar da Android kullanıcıları tarafından uzun zamandır deneyimlenebiliyorlar. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.