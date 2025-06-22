Apple'ın iOS 26 ile getireceği pil ömrünü uzatan "Uyarlanabilir Güç Modu" özelliğinin güncellemeyi alan her iPhone'a gelmeyeceği ortaya çıktı. Yalnızca birkaç model bu özelliği alacak.

Apple, WWDC 2025 kapsamında iPhone’lara gelecek yeni güncelleme iOS 26’yı tanıtmıştı. Yeni sürümde cam benzeri tasarım başta olmak üzere birçok yeni özellik iPhone’lara gelecekti. Bunlardan biri de Uyarlanabilir Güç Modu isimli kullanıcıların çok işine yarayacak yepyeni bir batarya özelliğiydi.

iOS 26, iPhone 11 ve sonrası modellerin hepsi için kullanıma sunulacak. Ancak gelen yeni bilgilere göre yeni batarya özelliğinde bu geçerli değil. Öyle ki uyarlanabilir batarya özelliği, yalnızca son yıllarda çıkan belli iPhone’lara gelecek.

Uyarlanabilir Güç Modu, yalnızca iPhone 15 Pro ve üstüne gelecek

iOS 26’nın betası üzerinden edinilen bilgilere göre uyarlanabilir güç modu özelliği yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modellere çıkacak. Eğer bunların altında bir iPhone’unuz varsa yeni pil tasarrufu özelliğinden yararlanamayacaksınız. Bunun nedeni ise yapay zekâ destekli olması. Yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modeller yapay zekâ özelliklerini destekliyor.

Uyarlanabilir güç modu özelliği, telefonununuzun kullanımını takip ederek gerekli anlarda bazı performans değişiklikleri yaparak pil ömrünüzü uzatabiliyor. Bunlar arasında parlaklığı düşürme, bazı işlevleri kapatma, bazı işlevlerin normalden uzun sürmesini sağlama gibi birçok ayarlama var.

iOS 26’yla gelecek Uyarlanabilir Güç Modu özelliğini kullanabilecek iPhone’lar: