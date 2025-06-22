Apple, WWDC 2025 kapsamında iPhone’lara gelecek yeni güncelleme iOS 26’yı tanıtmıştı. Yeni sürümde cam benzeri tasarım başta olmak üzere birçok yeni özellik iPhone’lara gelecekti. Bunlardan biri de Uyarlanabilir Güç Modu isimli kullanıcıların çok işine yarayacak yepyeni bir batarya özelliğiydi.
iOS 26, iPhone 11 ve sonrası modellerin hepsi için kullanıma sunulacak. Ancak gelen yeni bilgilere göre yeni batarya özelliğinde bu geçerli değil. Öyle ki uyarlanabilir batarya özelliği, yalnızca son yıllarda çıkan belli iPhone’lara gelecek.
Uyarlanabilir Güç Modu, yalnızca iPhone 15 Pro ve üstüne gelecek
iOS 26’nın betası üzerinden edinilen bilgilere göre uyarlanabilir güç modu özelliği yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modellere çıkacak. Eğer bunların altında bir iPhone’unuz varsa yeni pil tasarrufu özelliğinden yararlanamayacaksınız. Bunun nedeni ise yapay zekâ destekli olması. Yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modeller yapay zekâ özelliklerini destekliyor.
Uyarlanabilir güç modu özelliği, telefonununuzun kullanımını takip ederek gerekli anlarda bazı performans değişiklikleri yaparak pil ömrünüzü uzatabiliyor. Bunlar arasında parlaklığı düşürme, bazı işlevleri kapatma, bazı işlevlerin normalden uzun sürmesini sağlama gibi birçok ayarlama var.
iOS 26’yla gelecek Uyarlanabilir Güç Modu özelliğini kullanabilecek iPhone’lar:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max