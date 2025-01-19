Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 Air modelinin ne kadar ince olacağını gösteren konsept görseller paylaşıldı.

Apple, bu sene tanıtacağı iPhone 17 ailesinde çok büyük bir değişiklik yapacak. Şirket, Plus modeli kaldırarak yerine ultra ince tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air ismi verilen bir modeli ekleyecek. Bu cihazın, şimdiye kadar çıkan en ince iPhone olacağı konuşuluyor.

iPhone 17 Air için bekleyiş sürerken ne kadar ince olacağına ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan dair bilgiler geldi. Bunun ardından da MacRumors, cihazı içeren konsept görseller oluşturdu.

5,5 mm ile en ince iPhone olacak

Kuo’nun aktardığına göre iPhone 17 Air modeli, 5,5 mm’lik gerçekten çok ince bir tasarımla gelecek. Bu da onun şimdiye kadarki en ince iPhone olan iPhone 6’dan 1,4 mm daha ince olacağı anlamına geliyor. iPhone 6, 6,9 mm kalınlığındaydı.

Oluşturulan konsept görsellerden de telefonun inceliğini göreibliyoruz. Hatta birinde 5,1 mm ile en ince Apple ürünü olan 13 inçlik iPad Pro ile yan yana getirilmiş. Ona bu kadar yakın olması gerçekten dikkat çekici.

8,25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro Max ile yan yana koyulduğunda da arada bariz bir fark olduğu görülebiliyor. İnce telefon arayanları gerçekten mutlu edecek diyebiliriz. Telefonun ince olmasını sağlamak için 48 MP’lik tek kamera kurulumu ile geleceğini belirtelim.