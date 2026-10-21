Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone Duo'nun İlk Kutu Açılım Videosu Geldi [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun kutu açılışı videoları yayımlandı.

iPhone Duo'nun İlk Kutu Açılım Videosu Geldi [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için geri sayım sürerken, 23 Ekim’deki resmî lansman öncesinde ilk kutu açılışı videoları internette yerini aldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Telefonun iki renk seçeneği de sergileyen bu ilk sızıntılar, cihazın kullanıcılara nasıl bir kutu deneyimi sunacağını erkenden gözler önüne seriyor.

iPhone Duo kutu açılım videosu

Beklendiği üzere iPhone Duo, alışılagelmiş iPhone kutularından daha büyük bir ambalajla geliyor ancak kutunun içi oldukça sade, cihazın kendisine yalnızca örgülü bir Apple USB-C - USB-C şarj kablosu eşlik ediyor.

Videolarda öne çıkan en ilginç ayrıntı ise cihazın yerleşim biçimi. iPhone Duo, kutudan katlanmış halde değil, açık ve kullanıma hazır şekilde çıkıyor. Katlanabilir ekran pazarındaki diğer rakiplerin de benimsediği bu paketleme tercihi, Apple’ın ilk katlanabilir modelinde de karşımıza çıkmış oldu.

Cihazın günlük kullanım performansı ve katlanabilir ekran dayanıklılığına dair kapsamlı yanıtları detaylı inceleme videoları verecek olsa da kullanıcı ilgisi şimdiden zirvede. Geçtiğimiz cuma günü ön siparişe açılan iPhone Duo, tüm donanım seçenekleriyle yalnızca birkaç dakika içinde tamamen tükendi. Şu anda sipariş vermek isteyen kullanıcıların teslimat için Ocak 2027 sonunu beklemesi gerekiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

iOS 27.2 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelecek Yeni Özellikler (Apple Music Logosu Değişti!)

iOS 27.2 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelecek Yeni Özellikler (Apple Music Logosu Değişti!)

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com