iPhone Duo'nun İlk Kutu Açılım Videosu Geldi [Video]

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun kutu açılışı videoları yayımlandı.

Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için geri sayım sürerken, 23 Ekim’deki resmî lansman öncesinde ilk kutu açılışı videoları internette yerini aldı.

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Telefonun iki renk seçeneği de sergileyen bu ilk sızıntılar, cihazın kullanıcılara nasıl bir kutu deneyimi sunacağını erkenden gözler önüne seriyor.

iPhone Duo kutu açılım videosu

Beklendiği üzere iPhone Duo, alışılagelmiş iPhone kutularından daha büyük bir ambalajla geliyor ancak kutunun içi oldukça sade, cihazın kendisine yalnızca örgülü bir Apple USB-C - USB-C şarj kablosu eşlik ediyor.

Videolarda öne çıkan en ilginç ayrıntı ise cihazın yerleşim biçimi. iPhone Duo, kutudan katlanmış halde değil, açık ve kullanıma hazır şekilde çıkıyor. Katlanabilir ekran pazarındaki diğer rakiplerin de benimsediği bu paketleme tercihi, Apple’ın ilk katlanabilir modelinde de karşımıza çıkmış oldu.

Cihazın günlük kullanım performansı ve katlanabilir ekran dayanıklılığına dair kapsamlı yanıtları detaylı inceleme videoları verecek olsa da kullanıcı ilgisi şimdiden zirvede. Geçtiğimiz cuma günü ön siparişe açılan iPhone Duo, tüm donanım seçenekleriyle yalnızca birkaç dakika içinde tamamen tükendi. Şu anda sipariş vermek isteyen kullanıcıların teslimat için Ocak 2027 sonunu beklemesi gerekiyor.