Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Fold'un ekran boyutu gün yüzüne çıktı. Şirket görünüşe göre mevcut katlanabilir telefonlar gibi büyük ekranları tercih etmeyecek.

Yıllardır konuşulan Apple’ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Fold için ciddi viraj dönülmüş durumda. Çin’den gelen son sızıntılar, iPhone Fold'un 2026’da piyasaya sürebileceğini gösteriyordu. Bugün ise merakla beklenen telefonun ekran boyutu ortaya çıktı.

Ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre iPhone Fold açıldığında 7,7 inçlik büyük bir ekrana, kapalıyken ise 5,5 inçlik bir dış ekrana sahip olacak. Bu boyutlar, daha önceki söylentilerden biraz küçük olsa da hâlâ tablet boyutuna yakın.

iPhone Fold, açıldığında 7,7 inç büyüklüğünde olacak

Karşılaştırmak gerekirse Samsung’un yeni Galaxy Z Fold 7 modeli 8 inç iç ekrana, Oppo’nun Find N5 modeli ise 8,12 inç ekrana sahip. Apple’ın biraz daha küçük bir tasarımı tercih etmesinin nedeni ise cihazın iPad mini boyutlarında olmasını istemesinden kaynaklanıyor. Yani Apple, büyük ekrandan ziyade daha tanıdık ve pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Bir diğer dikkat çeken detay da cihazın inceliği. iPhone Fold'un katlandığında 9 ila 9,5 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un Fold modeli kadar ince olmasa da, ilk nesil bir katlanabilir telefon için oldukça başarılı bir oran.

Tabii Apple mevcut geliştirme sürecine de hâlâ beklenen hızı vermemiş durumda. Söylentilere göre şirket, neredeyse hiç kırışıklık yapmayan bir ekran elde edene kadar beklemekte kararlı. Bu yüzden kesin bir tarih verilmese de en erken 2026'dan önce iPhone Fold görmemiz zor gibi görünüyor.

Peki siz çıktığında iPhone Fold satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.