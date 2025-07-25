Samsung’un mobil birim başkanı Choi Won-Joon, Apple’ın gelecek yıl katlanabilir telefon pazarına girecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Apple resmi olarak katlanabilir iPhone hakkında konuşmasa da katlanabilir iPhone’un ekranlarını üretecek Samsung’dan bir yöneticiden böyle bir açıklama gelmesi, artık katlanabilir iPhone ile tanışmamızın kesinleştiğinin habercisi.

Katlanabilir telefon pazarının öncüsü Samsung, sektörün geleceği adına önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin mobil biriminin Başkanı ve COO’su Choi Won-Joon, Apple’ın 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone modeli hakkında konuştu. Bloomberg’in haberine göre Apple’ın cihazı, Samsung’un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde tasarlanacak ve yine Samsung Display tarafından üretilen katlanabilir OLED panelleri kullanacak.

Choi, Apple’ın bu alana girecek olmasının sektöre olumlu katkı sağlayacağını belirterek, “Bu sadece bir başlangıç. Katlanabilir telefonları ana akım haline getirme sürecinin ilk adımındayız” dedi. Ona göre, pazara yeni ve güçlü oyuncuların dahil olması, ürünlerin daha hızlı olgunlaşmasını ve kullanıcı deneyiminin evrilmesini sağlayacak.

OpenAI ve Perplexity, Samsung ile yapay zeka iş birliği için yarışıyor

Samsung’un bu alandaki liderliği, Galaxy Z Flip 7 gibi yenilikçi modellerle sürerken, şirket sadece donanım tarafında değil, yapay zeka alanında da önemli hamleler yapıyor. Mobil cihazlarında sadece Google’ın Gemini yapay zekasıyla yetinmek istemeyen şirket, OpenAI ve Perplexity AI gibi firmalarla entegrasyon görüşmeleri yürütüyor. Amaç, 2026’da tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisine daha çeşitli ve rekabetçi yapay zeka çözümleri entegre etmek.

Choi Won-Joon, “Birden fazla yapay zeka sağlayıcısıyla görüşme halindeyiz. En iyi kullanıcı deneyimini sunabilen her çözümle çalışmaya açığız” diyerek Samsung’un rekabetten korkmadığını, aksine bunu kullanıcılar için bir avantaj haline getirmek istediğini vurguladı. Şirketin Perplexity AI ile yatırım ve entegrasyon konusunda anlaşmaya yakın olduğu daha önce yine Bloomberg tarafından da bildirilmişti.

Samsung ayrıca Galaxy S26’da kullanılacak yonga setleri konusunda da farklı opsiyonları değerlendiriyor. Qualcomm’un çözümlerinin yanı sıra, kendi geliştirdiği Exynos 2600 çipine de şans vermeyi planlıyor. Bu strateji, Qualcomm’a olan bağımlılığı azaltmayı ve Exynos serisinin verimlilik ve ısıl performans konusundaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor.