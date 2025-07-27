Apple'ın en güçlü modeli iPhone 16 Pro'da yer alan işlemci, 17 yıl önce piyasaya sürülen ilk iPhone'un işlemcisiyle kıyaslandı. Peki sizce aradaki fark ne kadar büyük?

Elbette teknolojinin gelişimiyle birlikte iPhone'lar da yıllar içinde inanılmaz yeniliklere sahip oldu. İlk iPhone, 2007’de çıktığında oldukça sınırlı bir güce sahipti ama zamanına göre tabiri caizse döneminin canavar telefonlarından biriydi. Peki ya günümüzle kıyasladığımızda fark ne durumda?

PC Watch tarafından yapılan inceleme, iPhone’un işlemci performansının zamanla nasıl geliştiğini gösteriyor. Kullanılan testlere göre iPhone’un işlemci gücü, ilk modelden bu yana tamı tamına 384 kat artmış durumda. Üstelik bu artışın her yıl ortalama %40 civarında olduğu tahmin ediliyor. Eğer artış oranı bu hızla devam ederse, 2025’te çıkması beklenen iPhone 17 Pro, orijinal iPhone’dan 500 kat daha güçlü olabilir.

iPhone'un işlemci gücü ilk modelden bu yana 384 kat arttı

Piyasaya sürülen ilk iPhone'da Samsung’un 412 MHz hızında çalışan basit bir işlemcisi vardı. 2009’da çıkan iPhone 3GS ile Apple'ın daha güçlü işlemcilerine yöneldi. Asıl büyük sıçrama ise 2013’te geldi. Apple, iPhone 5s’te mobil dünyada bir ilki yaparak 64 bit’lik Apple A7 işlemcisine sahipti.

Apple, yıllar boyunca çok çekirdek yerine verimlilik ve dengeye odaklandı. Android telefonlar sekiz ya da on çekirdekli işlemciler kullanırken, Apple 2017’den beri genelde altı çekirdekli tasarımlarla ilerliyor. Üstelik buna rağmen performans testlerinde hep zirvede ya da zirveye yakın olmayı başardı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında çıkan iPhone 16 serisi de bu yaklaşımı sürdürüyor. iPhone 16, A17 Bionic işlemcisiyle Geekbench testinde 8100 puanı geçerken, iPhone 16 Pro’da kullanılan A18 Bionic işlemcisi 8500 puanı ve 4GHz işlemci hızını aşmış durumda.

Peki sizce Apple birçok kişinin teknolojik gelişmeler açıdan durgunluğa geçildiğini düşündüğü bu yıllarda aynı performans artışını gösterebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.