Apple'ın bu yılki iPhone 17 serisinin standart modellerinde yer alacak yeşil ve mor renklerin nasıl görüneceği ortaya çıktı.

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi ile ilgili heyecan verici sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu yılki standart modelde yer alan yeni renkler arasında mor ve yeşil de olacak. Bu renklerin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız o da artık netleşmiş durumda.

Geçtiğimiz yılki iPhone 16'da yer alan “Ultramarine” rengini seven kullanıcılar için bu yeni renk seçenekleri de oldukça dikkat çekici görünüyor. Apple, bu yıl da yeni renklerle birlikte capcanlı bir seri sunmakta kararlı.

iPhone 17'nin yeni renkleri işte böyle görünüyor:

İddialar gerçeğe dönüşürse bu yıl tüm iPhone 17 modellerinde 120 Hz ekranlar olacak. Yani artık sadece Pro modellerde olan “ProMotion” ekran deneyimini, standart modellerde de yaşayabileceğiz. Bu da standart modele olan ilginin geçtiğimiz senelerden daha fazla olmasını sağlayabilir.

Ayrıca yine sızıntılara göre tüm iPhone 17 modelleri 12 GB RAM ile gelecek. Yani hem daha hızlı hem de daha pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi bizleri bekliyor olacak.