Netflix, iPhone ve iPad kullanıcılarının bir dizinin tüm sezonunu tek dokunuşla indirebilmesine olanak tanıyan yeni bir özellik sundu.

Netflix, iPhone ve iPad kullanıcılarının bir dizinin tüm sezonunu tek bir dokunuşla indirebilmesine olanak tanıyan yeni bir özellik sundu. İşte detaylar!

Artık iPhone ve iPad kullanıcıları tek bir dokunuşla bir dizinin tüm sezonunu indirebilecek. Daha önce sadece Android cihazlarda kullanılabilen bu özellik, artık iOS ve iPadOS işletim sistemine sahip cihazlarda da erişilebilir hale geldi.

Tüm sezon tek dokunuşla

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar her bölümü tek tek indirmek yerine bir dizinin ana sayfasında "Sezon İndir" butonuna basarak tüm sezonu cihazlarına kaydedebilecek. İndirilen içerikler "My Netflix" sekmesi üzerinden yönetilebilecek. Netflix, çevrim dışı izleme özelliğini ilk olarak 2016 yılında sunmuş, daha sonra "Akıllı İndirme" gibi otomatik bölümleri değiştiren sistemlerle bu özelliği geliştirmişti.

Şirket aynı zamanda platformda en çok indirilen yapımları da açıkladı. Squid Game (1. ve 2. sezonları), Monster: The Jeffrey Dahmer Story, One Piece ve Queen Charlotte: A Bridgerton Story en çok indirilen içerikler arasında yer aldı.