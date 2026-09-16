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Spotify, Ebeveynlerin En Çok Şikâyet Ettiği Sorunu Çözdü: Artık Wrapped’e Çocuk Şarkıları Görmeyeceksiniz!

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Spotify, özellikle çocuklu ailelerin en çok şikâyet ettiği sorunlardan birini çözdü. Çocuk şarkıları, öneriler ve Wrapped'e dahil edilmeyecek.

Spotify, Ebeveynlerin En Çok Şikâyet Ettiği Sorunu Çözdü: Artık Wrapped’e Çocuk Şarkıları Görmeyeceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Spotify kullanıcılarının özellikle çocuklu ailelerin uzun süredir dile getirdiği ve yıl sonu deneyimi olan Wrapped listelerinin çocuk şarkılarıyla dolmasından duyduğu rahatsızlık sonunda resmi bir çözüme kavuşuyor.

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Şirketin geçtiğimiz gün yaptığı duyuruya göre platform, çocuk ve aile müziğinin kullanıcının profiline etki etmesini engellemek amacıyla yeni bir sistem sunmaya başlayacak.

İçerikten Görseller

Spotify, Ebeveynlerin En Çok Şikâyet Ettiği Sorunu Çözdü: Artık Wrapped’e Çocuk Şarkıları Görmeyeceksiniz!
Ekran Resmi 2026-09-16 08.31.19

Çocukların dinlediği şeyler Wrapped ve önerilere dahil edilmeyecek

Ekran Resmi 2026-09-16 08.31.19

Sistem sayesinde çocukların favorisi olan pek çok parça artık kişiselleştirilmiş çalma listelerinde ve yıl sonu özetlerinde yer almayacak. Spotify Wrapped, her yıl aralık ayında kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları ve müzik türlerini eğlenceli istatistiklerle özetleyen bir özellikti. Ancak ortak kullanılan ev cihazları ve çocukların kontrolü ele aldığı anlar, bu verilerin yanlış hesaplanmasına yol açmaktaydı. Yeni özellikler de bunu çözmeyi amaçlıyor.

Yeni özellik, mobil cihazlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için küresel çapta kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Herkese gelmesi biraz zaman alabilir. Aktif hâle getirildiğinde, animasyon filmlerinden müzikler, aileye yönelik TV şovlarının tema şarkıları, ninni türleri ve özel olarak çocuklar için tasarlanan tüm içerikler zevk profilinin dışına itiliyor. Böylece Haftalık Keşfet a da Daily Mix gibi öneriler ile popüler Wrapped listeleri sadece kullanıcının kendi müzik zevkini yansıtacak.

Spotify’ın getirdiği bu yeniliğin en dikkat çekici yönlerinden biri de geriye dönük olarak çalışması. Yani kapatıldığında, geçmişte dinlenen çocuk müzikleri de kullanıcının yıl sonu en çok dinlenenler listesinden veya en üst sanatçı istatistiklerinden otomatik olarak temizlenecek. Ortak ev cihazları, oturma odaları ve arabalarda çocukların zoruyla dinlenmek zorunda kalınan şarkılar artık algoritmanın kafasını karıştırmayacak.

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