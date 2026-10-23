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Parmağınız Eski Yerini Arayabilir: YouTube’da Abonelikler Sekmesi Taşınıyor

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YouTube’da takip ettiğiniz kanallara ulaşmak için artık ekranın üst kısmına bakmanız gerekecek. Abonelikler sekmesinin yerini değiştiren güncellemeyle birlikte, ne izlemek istediğinizi yazarak kendi video akışınızı da oluşturabileceksiniz.

Parmağınız Eski Yerini Arayabilir: YouTube’da Abonelikler Sekmesi Taşınıyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Telefonunuzdan YouTube’u açtınız, takip ettiğiniz kanallar ne paylaşmış diye bakacaksınız. Parmağınız alışkanlıkla ekranın altına gitti ama "Abonelikler" yerinde yok. Telaş etmeyin, aboneliklerinize bir şey olmadı. Butonun adresi değişti sadece.

YouTube, iOS ve Android uygulamalarında Abonelikler sekmesini alt menüden ekranın üst kısmına taşıyor. Uzun yıllardır alt menüde, dördüncü sırada görmeye alıştığımız sekmenin yeni komşusu “Ana Sayfa”. Yeni yerini de altındaki kırmızı çizgiden tanıyacaksınız.

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Parmağınız Eski Yerini Arayabilir: YouTube’da Abonelikler Sekmesi Taşınıyor
YouTube-Subscriptions-move-cover
YouTube-custom-feed

Abonelikler yukarı çıkıyor, yanına yeni akışlar geliyor

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Üst menüde yalnızca Ana Sayfa ve Abonelikler olmayacak. Canlı Yayın ve Müzik gibi ayrı akışlar da burada yer alacak. Aktif aboneliğiniz varsa Film ve TV akışı da bunlara katılacak.

Takip ettiğiniz kanallara bakmakla başka videolar keşfetmek arasında geçiş yaparken gözünüz aynı yerde olacak yani. Fakat güncellemenin bir de ne izleyeceğini daha ayrıntılı tarif etmek isteyenlere yönelik kısmı var.

Ne izlemek istediğinizi yazın, akışınız ona göre oluşsun

YouTube-custom-feed

Ana sayfanın üstündeki “+” simgesine dokunup kendi cümlelerinizle bir akış oluşturabileceksiniz. Örneğin “Pratik akşam yemeği tarifleri” yazmanız yeterli olacak. Yapay zekâ destekli özel akış özelliği, bu isteğe göre videoları bir araya getirecek.

O an neye vaktiniz varsa, ne izlemek istiyorsanız onu tarif edeceksiniz. Oluşturduğunuz akışları kaydetmek de mümkün: Ücretsiz kullanıcılar üç, Premium üyeler ise sekiz özel akış kaydedebilecek.

Güncelleme şimdilik ABD’de, İngilizce olarak kullanıma sunuluyor. Daha fazla ülkeye ise ilerleyen süreçte açılacak.

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