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İptal Edilen Yeni Mass Effect Oyunun Fragmanı Sızdırıldı [Video]

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BioWare’in kapatılmasıyla iptal edilen yeni Mass Effect oyunun fragmanı sızdırıldı. Oyunun ismi de videoda yer aldı.

İptal Edilen Yeni Mass Effect Oyunun Fragmanı Sızdırıldı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Electronic Arts, dün oyun dünyasını şaşkınlığa uğratan bir açıklama yayımlamıştı. Yüzlerce çalışanını işten çıkaran şirket, aynı zamanda Mass Effect, Dragon Age gibi yapımlarda imzası bulunan efsane oyun devi BioWare’in de kapatılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte çok beklenen Mass Effect 5 de iptal edilmişti.

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Şimdi ise serinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Reddit üzerinden bir geliştirici tarafından yapılan paylaşımda iptal edilen yeni Mass Effect oyunun fragmanı paylaşıldı. Fragman, bize eğer oyun piyasaya sürülseydi neler sunacağı konusunda bilgi veriyor.

Sızdırılan Mass Effect: Universe fragmanı

Fragmanın tarafından rafa kaldırılan yeni Mass Effect projesine ait olduğu ifade ediliyor. Video,doğrudan oyun içi motor kullanılarak ve stüdyonun ön yapım aşamasındaki varlıkları değerlendirilerek hazırlanmış görüntülerden oluşuyor.

Sızdırılan tanıtım videosunda herhangi bir doğrudan oynanış görüntüsü yok. Tamamen sinematik görüntülerden oluşuyor. Video boyunca karakterlerin hareketlerini telekinetik yetenek kullanımları, bir yüz tarama sahnesi ile yoğun aksiyon, yakın dövüş ve ateşli silah çatışmalarını görüyoruz. Oldukça güzel durduğunu söylemek mümkün.

Ayrıca oyunun ismi de videoda yer alıyor. Buna göre eğer iptal edilmeseydi yeni Mass Effect oyunu “Mass Effect: Universe” ismiyle gelecekti. Maalesef hiçbir gün bu oyunu göremeyeceğiz.

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