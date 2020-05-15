GTA 5 Hileleri: İşe Yarar 22 Şahane GTA 5 Şifresi (2020)

Rockstar Games’in uzun süredir güncellemeler ile hayatta tuttuğu GTA 5, hız kesmeden oyuncuların gözdesi olmayı sürdürüyor. Twitch platformunda GTA 5 izleyicilerinin sayısı bir hayli yüksek. Tabii bu izleyiciler genel olarak GTA 5 Online ve FiveM gibi yayınları izleseler de bazı oyuncular tek kişi GTA 5 oynamayı sevebiliyor.
İşte bu içeriğimizdeki hileler tam olarak tek kişilik modda oynayan oyuncular için olacak. Sizleri GTA 5 trainerları ve GTA 5 modları ile uğraştırmayacağımız için gereken şartları çok basit. Bir adet klavye veya gamepad ve GTA 5 sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayar.
PC platformuna özel GTA 5 hileleri, klavyenin sağ üstünde bulunan (“) tuşu ile konsol açılarak yazılır. Oyun içerisindeki telefon ile girilen hileler tüm platformlarda aynıdır. Oyun içi telefonda numara girme ekranına yazılır. Gamepad hileleri PC ve Xbox platformlarında aynı sadece PS4 ve PS3 platformlarında farklıdır.
Tüm platformlar için GTA 5 hileleri:
Ölümsüzlük Hilesi (5 Dakika):
- PC: PAINKILLER
- PS: Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen
- Xbox: Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B
- Hepsi(TEL): 1-999-724-654-5537
Maksimum Can ve Zırh Hilesi:
- PC: TURTLE
- PS: Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1 ,L1
- Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB , LB
- Hepsi(TEL): 1-999-887-853
Serbest Düşüş (Paraşüt ile gökyüzünden düşersiniz):
- PC: SKYFALL
- PS: L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- Xbox: LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- Hepsi(TEL): 1-999-759-3255
Aranma Seviyesini Arttır veya Azalt:
- PC (Arttır): FUGITIVE
- PC (Azalt): LAWYERUP
- PS (Arttır): R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- PS (Azalt): R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
- Xbox (Arttır): RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- Xbox (Azalt): RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
- Hepsi (TEL, Arttır): 1-999-3844-8483
- Hepsi (TEL, Azalt): 1-999-5299-3787
Süper Hız Hilesi:
- PC: CATCHME
- PS: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare
- Xbox: Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X
- Hepsi (TEL): 1-999-228-8463
Süper Zıplama Hilesi:
- PC: HOPTOIT
- PS: Sol, Sol, Üçgen, Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, R1 R2
- Xbox: Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT
- Hepsi(TEL): 1-999-467-86-48
Hızlı Yüzme Hilesi:
- PC: GOTGILLS
- PS: Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ
- Xbox: Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ
- Hepsi (TEL): 1-999-468-44557
Tüm Silahları Alma Hilesi:
- PC: TOOLUP
- PS: Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1
- Xbox: Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB
- Hepsi (TEL): 1-999-8665-87
Ağır Çekim Nişan Alma Hilesi:
- PC: DEADEYE
- PS: Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X
- Xbox: X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A
- Hepsi (TEL): 1-999-332-3393
Mermi Hileleri:
- PC (Patlayan): HIGHEX
- PC (Yanan): INCENDIARY
- PS (Patlayan): Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1
- PS (Yanan): L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1
- Xbox (Patlayan): Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB
- Xbox (Yanan): LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB
- Hepsi (TEL, Patlayan): 1-999-444-439
- Hepsi (TEL, Yanan): 1-999-462-363-4279
Patlayan Yumruk Hilesi (Tekrar yazılarak kapatılabilir):
- PC: HOTHANDS
- PS: Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2
- Xbox: Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT
- Hepsi (TEL): 1-999-4684-2637
Oynanışı ve Çevreyi Etkileyen GTA 5 Hileleri:
MAKEITRAIN: Her yazıldığında hava durumu değişir.
- PS: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare
- Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Hepsi (TEL): 1-999-625-348-7246
SLOWMO: Zamanı yavaşlatır. 4 kere yazılırsa zaman 4 kat yavaşlar.
- PS: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1
- Xbox: Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB
- Hepsi (TEL): 1-999-756-966
FLOATER: Yer çekimini azaltır.
- PS: Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol
- Xbox: Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol
- Hepsi (TEL): 1-999-356-2837
SNOWDAY: Araçları drift moduna alır.
- PS: Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1
- Xbox: Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB
- Hepsi (TEL): 1-999-766-9329
Araba, Uçak ve Motor Alabileceğiniz GTA 5 Hileleri:
- BUZZOFF: Buzzard helikopterini çağırır.
- PS: Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen
- Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
- Hepsi (TEL): 1-999-289-9633
- BARNSTORM: Gösteri uçağı çağırır.
- PS: Daire, Sağ, L1, L2, Sol, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen
- Xbox: B, Sağ, LB, LT, Sol, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y
- Hepsi (TEL): 1-999-2276-78676
- OFFROAD: Sanchez motoru çağırır.
- PS: Daire, X, L1, Daire, Daire, L1, Daire, R1, R2, L2, L1, L1
- Xbox: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
- Hepsi (TEL): 1-999-633-7623
- COMET: Comet arabası çağırır.
- PS: R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1
- Xbox: RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB
- Hepsi (TEL): 1-999-266-38
- DEATHCAR: Duke O’Death arabası çağırır.
- PS: -
- Xbox: -
- Hepsi (TEL): 1-999-3328-4227
- BUBBLES: Kraken denizaltısı çağırır.
- PS: -
- Xbox: -
- Hepsi (TEL): 1-999-282-2537
- EXTINCT: Dodo uçağı çağırır.
- PS: -
- Xbox: -
- Hepsi (TEL): 1-999-282-2537
Sizler için işinize yarayabilecek tüm GTA 5 hilelerini derledik. Maalesef kodlarla yapabileceğiniz bir GTA 5 para hilesi mevcut değil. Bu tarz GTA 5 hilelerini google’da gta 5 mods yazınca çıkan GTA5-mods.com adresinden ek olarak bulabilirsiniz.
Eğer GTA 5 Türkçe yama v.b. dil eklentileri kullanıyorsanız hilelerde herhangi bir problem olmayacaktır. Sadece sağ aşağıda çıkan mesajlar değişebilir.
Hileler her ne kadar GTA 5 gerçek hayat deneyimini bozsa da oyunu çok eğlenceli bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra GTA 5 Trainer ve modları ile eğlencenizi farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Başka bir içeriğimizde de sizlere bu tarz GTA 5 hilelerinin nasıl yapıldığını anlatabiliriz. Bol eğlenceli oyunlar.