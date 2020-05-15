GTA 5 Hileleri: İşe Yarar 22 Şahane GTA 5 Şifresi (2020)

Çıktığı andan itibaren dillerden düşmeyen GTA 5, halen popülaritesini sürdürüyor. Eğer siz de tek kişi oynamayı seviyorsanız, oynarken canınız sıkılmasın diye sizler için GTA 5 hileleri derledik. Merak etmeyin GTA 5 trainerları veya GTA 5 modları ile sizleri uğraştırmayacağız. Sadece GTA 5 indirmeniz yeterli olacak.

Rockstar Games’in uzun süredir güncellemeler ile hayatta tuttuğu GTA 5, hız kesmeden oyuncuların gözdesi olmayı sürdürüyor. Twitch platformunda GTA 5 izleyicilerinin sayısı bir hayli yüksek. Tabii bu izleyiciler genel olarak GTA 5 Online ve FiveM gibi yayınları izleseler de bazı oyuncular tek kişi GTA 5 oynamayı sevebiliyor.

İşte bu içeriğimizdeki hileler tam olarak tek kişilik modda oynayan oyuncular için olacak. Sizleri GTA 5 trainerları ve GTA 5 modları ile uğraştırmayacağımız için gereken şartları çok basit. Bir adet klavye veya gamepad ve GTA 5 sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayar.

PC platformuna özel GTA 5 hileleri, klavyenin sağ üstünde bulunan (“) tuşu ile konsol açılarak yazılır. Oyun içerisindeki telefon ile girilen hileler tüm platformlarda aynıdır. Oyun içi telefonda numara girme ekranına yazılır. Gamepad hileleri PC ve Xbox platformlarında aynı sadece PS4 ve PS3 platformlarında farklıdır.

Tüm platformlar için GTA 5 hileleri:

Ölümsüzlük Hilesi (5 Dakika):

PC: PAINKILLER

PAINKILLER PS: Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen

Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen Xbox: Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B

Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B Hepsi(TEL): 1-999-724-654-5537

Maksimum Can ve Zırh Hilesi:

PC: TURTLE

TURTLE PS: Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1 ,L1

Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1 ,L1 Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB , LB

B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB , LB Hepsi(TEL): 1-999-887-853

Serbest Düşüş (Paraşüt ile gökyüzünden düşersiniz):

PC: SKYFALL

SKYFALL PS: L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ

L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ Xbox: LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ

LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ Hepsi(TEL): 1-999-759-3255

Aranma Seviyesini Arttır veya Azalt:

PC (Arttır): FUGITIVE

FUGITIVE PC (Azalt): LAWYERUP

LAWYERUP PS (Arttır): R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ PS (Azalt): R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol

R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol Xbox (Arttır): RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ Xbox (Azalt): RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol

RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol Hepsi (TEL, Arttır): 1-999-3844-8483

1-999-3844-8483 Hepsi (TEL, Azalt): 1-999-5299-3787

Süper Hız Hilesi:

PC: CATCHME

CATCHME PS: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare

Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare Xbox: Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X

Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X Hepsi (TEL): 1-999-228-8463

Süper Zıplama Hilesi:

PC: HOPTOIT

HOPTOIT PS: Sol, Sol, Üçgen, Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, R1 R2

Sol, Sol, Üçgen, Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, R1 R2 Xbox: Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT

Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT Hepsi(TEL): 1-999-467-86-48

Hızlı Yüzme Hilesi:

PC: GOTGILLS

GOTGILLS PS: Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ

Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ Xbox: Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ

Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ Hepsi (TEL): 1-999-468-44557

Tüm Silahları Alma Hilesi:

PC: TOOLUP

TOOLUP PS: Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1

Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1 Xbox: Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB

Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB Hepsi (TEL): 1-999-8665-87

Ağır Çekim Nişan Alma Hilesi:

PC: DEADEYE

DEADEYE PS: Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X

Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X Xbox: X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A

X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A Hepsi (TEL): 1-999-332-3393

Mermi Hileleri:

PC (Patlayan): HIGHEX

HIGHEX PC (Yanan): INCENDIARY

INCENDIARY PS (Patlayan): Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1

Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1 PS (Yanan): L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1

L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1 Xbox (Patlayan): Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB

Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB Xbox (Yanan): LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB

LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB Hepsi (TEL, Patlayan): 1-999-444-439

1-999-444-439 Hepsi (TEL, Yanan): 1-999-462-363-4279

Patlayan Yumruk Hilesi (Tekrar yazılarak kapatılabilir):

PC: HOTHANDS

HOTHANDS PS: Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2

Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2 Xbox: Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT

Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT Hepsi (TEL): 1-999-4684-2637

Oynanışı ve Çevreyi Etkileyen GTA 5 Hileleri:

MAKEITRAIN: Her yazıldığında hava durumu değişir.

PS: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Hepsi (TEL): 1-999-625-348-7246

SLOWMO: Zamanı yavaşlatır. 4 kere yazılırsa zaman 4 kat yavaşlar.

PS: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1

Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1 Xbox: Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB

Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB Hepsi (TEL): 1-999-756-966

FLOATER: Yer çekimini azaltır.

PS: Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol

Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol Xbox: Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol

Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol Hepsi (TEL): 1-999-356-2837

SNOWDAY: Araçları drift moduna alır.

PS: Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1

Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1 Xbox: Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB

Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB Hepsi (TEL): 1-999-766-9329

Araba, Uçak ve Motor Alabileceğiniz GTA 5 Hileleri:

BUZZOFF: Buzzard helikopterini çağırır.

Buzzard helikopterini çağırır. PS: Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen

Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Hepsi (TEL): 1-999-289-9633

BARNSTORM: Gösteri uçağı çağırır.

Gösteri uçağı çağırır. PS: Daire, Sağ, L1, L2, Sol, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen

Daire, Sağ, L1, L2, Sol, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen Xbox: B, Sağ, LB, LT, Sol, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y

B, Sağ, LB, LT, Sol, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y Hepsi (TEL): 1-999-2276-78676

OFFROAD: Sanchez motoru çağırır.

Sanchez motoru çağırır. PS: Daire, X, L1, Daire, Daire, L1, Daire, R1, R2, L2, L1, L1

Daire, X, L1, Daire, Daire, L1, Daire, R1, R2, L2, L1, L1 Xbox: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Hepsi (TEL): 1-999-633-7623

COMET: Comet arabası çağırır.

Comet arabası çağırır. PS: R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1

R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1 Xbox: RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB

RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB Hepsi (TEL): 1-999-266-38

DEATHCAR: Duke O’Death arabası çağırır.

Duke O’Death arabası çağırır. PS: -

- Xbox: -

- Hepsi (TEL): 1-999-3328-4227

BUBBLES: Kraken denizaltısı çağırır.

Kraken denizaltısı çağırır. PS: -

- Xbox: -

- Hepsi (TEL): 1-999-282-2537

EXTINCT: Dodo uçağı çağırır.

Dodo uçağı çağırır. PS: -

- Xbox: -

- Hepsi (TEL): 1-999-282-2537

Sizler için işinize yarayabilecek tüm GTA 5 hilelerini derledik. Maalesef kodlarla yapabileceğiniz bir GTA 5 para hilesi mevcut değil. Bu tarz GTA 5 hilelerini google’da gta 5 mods yazınca çıkan GTA5-mods.com adresinden ek olarak bulabilirsiniz.

Eğer GTA 5 Türkçe yama v.b. dil eklentileri kullanıyorsanız hilelerde herhangi bir problem olmayacaktır. Sadece sağ aşağıda çıkan mesajlar değişebilir.

Hileler her ne kadar GTA 5 gerçek hayat deneyimini bozsa da oyunu çok eğlenceli bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra GTA 5 Trainer ve modları ile eğlencenizi farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Başka bir içeriğimizde de sizlere bu tarz GTA 5 hilelerinin nasıl yapıldığını anlatabiliriz. Bol eğlenceli oyunlar.