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  • GTA 5 Hileleri: İşe Yarar 22 Şahane GTA 5 Şifresi (2020)

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 22 Şahane GTA 5 Şifresi

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Çıktığı andan itibaren dillerden düşmeyen GTA 5, halen popülaritesini sürdürüyor. Eğer siz de tek kişi oynamayı seviyorsanız, oynarken canınız sıkılmasın diye sizler için GTA 5 hileleri derledik. Merak etmeyin GTA 5 trainerları veya GTA 5 modları ile sizleri uğraştırmayacağız. Sadece GTA 5 indirmeniz yeterli olacak.

Rockstar Games’in uzun süredir güncellemeler ile hayatta tuttuğu GTA 5, hız kesmeden oyuncuların gözdesi olmayı sürdürüyor. Twitch platformunda GTA 5 izleyicilerinin sayısı bir hayli yüksek. Tabii bu izleyiciler genel olarak GTA 5 Online ve FiveM gibi yayınları izleseler de bazı oyuncular tek kişi GTA 5 oynamayı sevebiliyor.

İşte bu içeriğimizdeki hileler tam olarak tek kişilik modda oynayan oyuncular için olacak. Sizleri GTA 5 trainerları ve GTA 5 modları ile uğraştırmayacağımız için gereken şartları çok basit. Bir adet klavye veya gamepad ve GTA 5 sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayar.

PC platformuna özel  GTA 5 hileleri, klavyenin sağ üstünde bulunan (“) tuşu ile konsol açılarak yazılır. Oyun içerisindeki telefon ile girilen hileler tüm platformlarda aynıdır. Oyun içi telefonda numara girme ekranına yazılır. Gamepad hileleri PC ve Xbox platformlarında aynı sadece PS4 ve PS3 platformlarında farklıdır.

Tüm platformlar için GTA 5 hileleri:

Ölümsüzlük Hilesi (5 Dakika):

GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi

  • PC: PAINKILLER
  • PS: Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen
  • Xbox: Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B
  • Hepsi(TEL): 1-999-724-654-5537

Maksimum Can ve Zırh Hilesi:

GTA 5 Can ve Zırh Hilesi

  • PC: TURTLE
  • PS: Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1 ,L1
  • Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB , LB
  • Hepsi(TEL): 1-999-887-853

Serbest Düşüş (Paraşüt ile gökyüzünden düşersiniz):

GTA 5 Serbest Düşüş Hilesi

  • PC: SKYFALL
  • PS: L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ
  • Xbox: LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ
  • Hepsi(TEL): 1-999-759-3255

Aranma Seviyesini Arttır veya Azalt:

GTA 5 Polis Hilesi

  • PC (Arttır): FUGITIVE
  • PC (Azalt): LAWYERUP
  • PS (Arttır): R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
  • PS (Azalt): R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
  • Xbox (Arttır): RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
  • Xbox (Azalt): RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
  • Hepsi (TEL, Arttır): 1-999-3844-8483
  • Hepsi (TEL, Azalt): 1-999-5299-3787

Süper Hız Hilesi:

GTA 5 Hız Hilesi

  • PC: CATCHME
  • PS: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare
  • Xbox: Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X
  • Hepsi (TEL): 1-999-228-8463

Süper Zıplama Hilesi:

GTA 5 Zıplama Hilesi

  • PC: HOPTOIT
  • PS: Sol, Sol, Üçgen, Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, R1 R2
  • Xbox: Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT
  • Hepsi(TEL): 1-999-467-86-48

Hızlı Yüzme Hilesi:

GTA 5 Yüzme Hilesi

  • PC: GOTGILLS
  • PS: Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ
  • Xbox: Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ
  • Hepsi (TEL): 1-999-468-44557

Tüm Silahları Alma Hilesi:

  • PC: TOOLUP
  • PS:  Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1
  • Xbox: Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB
  • Hepsi (TEL): 1-999-8665-87

Ağır Çekim Nişan Alma Hilesi:

  • PC: DEADEYE
  • PS: Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X
  • Xbox: X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A
  • Hepsi (TEL): 1-999-332-3393

Mermi Hileleri:

GTA 5 Mermi Hilesi

  • PC (Patlayan): HIGHEX
  • PC (Yanan): INCENDIARY
  • PS (Patlayan): Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1
  • PS (Yanan): L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1
  • Xbox (Patlayan): Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB
  • Xbox (Yanan): LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB
  • Hepsi (TEL, Patlayan): 1-999-444-439
  • Hepsi (TEL, Yanan): 1-999-462-363-4279

Patlayan Yumruk Hilesi (Tekrar yazılarak kapatılabilir):

  • PC: HOTHANDS
  • PS: Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2
  • Xbox: Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT
  • Hepsi (TEL): 1-999-4684-2637

Oynanışı ve Çevreyi Etkileyen GTA 5 Hileleri:

MAKEITRAIN: Her yazıldığında hava durumu değişir.

  • PS: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare
  • Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
  • Hepsi (TEL): 1-999-625-348-7246

SLOWMO: Zamanı yavaşlatır. 4 kere yazılırsa zaman 4 kat yavaşlar.

  • PS: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1
  • Xbox: Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB
  • Hepsi (TEL): 1-999-756-966

FLOATER: Yer çekimini azaltır.

  • PS: Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol
  • Xbox: Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol
  • Hepsi (TEL): 1-999-356-2837

SNOWDAY: Araçları drift moduna alır.

  • PS: Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1
  • Xbox: Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB
  • Hepsi (TEL): 1-999-766-9329

Araba, Uçak ve Motor Alabileceğiniz GTA 5 Hileleri:

  • BUZZOFF: Buzzard helikopterini çağırır.
  • PS: Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen
  • Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
  • Hepsi (TEL): 1-999-289-9633
  • BARNSTORM: Gösteri uçağı çağırır.
  • PS: Daire, Sağ, L1, L2, Sol, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen
  • Xbox: B, Sağ, LB, LT, Sol, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y
  • Hepsi (TEL): 1-999-2276-78676
  • OFFROAD: Sanchez motoru çağırır.
  • PS: Daire, X, L1, Daire, Daire, L1, Daire, R1, R2, L2, L1, L1
  • Xbox: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
  • Hepsi (TEL): 1-999-633-7623
  • COMET: Comet arabası çağırır.
  • PS: R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1
  • Xbox: RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB
  • Hepsi (TEL): 1-999-266-38
  • DEATHCAR: Duke O’Death arabası çağırır.
  • PS: -
  • Xbox: -
  • Hepsi (TEL): 1-999-3328-4227
  • BUBBLES: Kraken denizaltısı çağırır.
  • PS: -
  • Xbox: -
  • Hepsi (TEL): 1-999-282-2537
  • EXTINCT: Dodo uçağı çağırır.
  • PS: -
  • Xbox: -
  • Hepsi (TEL): 1-999-282-2537

Sizler için işinize yarayabilecek tüm GTA 5 hilelerini derledik. Maalesef kodlarla yapabileceğiniz bir GTA 5 para hilesi mevcut değil. Bu tarz GTA 5 hilelerini google’da gta 5 mods yazınca çıkan GTA5-mods.com adresinden ek olarak bulabilirsiniz.

Eğer GTA 5 Türkçe yama v.b. dil eklentileri kullanıyorsanız hilelerde herhangi bir problem olmayacaktır. Sadece sağ aşağıda çıkan mesajlar değişebilir.
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Hileler her ne kadar GTA 5 gerçek hayat deneyimini bozsa da oyunu çok eğlenceli bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra GTA 5 Trainer ve modları ile eğlencenizi farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Başka bir içeriğimizde de sizlere bu tarz GTA 5 hilelerinin nasıl yapıldığını anlatabiliriz. Bol eğlenceli oyunlar.

Etiketler: rockstar games, GTA 5 hileleri, GTA 5 Kodları
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