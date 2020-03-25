İspanya'da 738 Kişi Salgın Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da can kaybı hızla artmaya devam ediyor. Son 24 saatte İspanya’da 738 insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyanın dört bir tarafında etkili olan koronavirüs salgını bazı ülkeleri daha da derinden etkiliyor. İspanya da 47.610 koronavirüs vakası ile koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

İspanya’da bir taraftan yeni koronavirüs vakaları tespit edilirken bir taraftan da salgın nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı hızla artıyor. Yapılan son açıklamaya göre İspanya’da son 24 saat içinde 738 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece 24 Mart, bugüne kadar İspanya'da bir günde en fazla koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği gün oldu.

İspanya, son 24 saatteki can kayıpları ile beraber 3.434 insanını koronavirüs nedeniyle kaybetmiş oldu. Yüksek oranlardaki bu can kaybı ile İspanya, Avrupa'da İtalya’nın ardından koronavirüsü nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Can kayıpları ile beraber İspanya’daki vaka sayıları da her gün artmaya devam ediyorlar. Dün 39.673 olan İspanya’daki koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 47.610’a yükseldi. İspanya, bu vaka sayıları ile de dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke oldu.

Koronavirüsle mücadelede zorlanan İspanya ordusu, NATO’dan yardım talebinde bulundu. İspanya ordusu NATO’ya gönderdiği mektupla, NATO’ya üye ülkelerden test kiti, solunum cihazı ve koruyucu gözlük istedi.