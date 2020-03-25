COVID-19 Hastası Tara Jane Langston, Taburcu Edildi

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşadığı acı dolu sürece dair bir video çeken Tara Jane Langston, sosyal medyada büyük bir etki yaratmıştı. İki çocuk annesi kadın, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum.” Bu sözler, koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı bir kadına ait. Genç insanların da bu salgına yakalanabileceği konusunda uyarıda bulunmak için hasta yatağından bir video çeken Langston, ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini ve nefes almak için yoğun bir mücadele verdiğini ifade etmişti.

İki çocuk annesi 39 yaşındaki kadının paylaştığı video, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu ve onlarca televizyon kanalında gösterildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, 13 Mart’tan bu yana Londra'daki Hillingdon Hastanesi'nde tedavi altına olan Langston’ın taburcu edildiğini aktardı.

Tara Jane Langston'ın tedavi sonrasında geçirdiği değişim

Gazeteye konuşan Langston, "Evde olduğum için çok mutluyum. Bu aldığım en güzel anneler günü hediyesiydi. Kızlarımı ve kocamı gördüğüm için ve de koronavirüsü yendiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Hala iyileşme sürecinde olmasına rağmen, videoyu çekerken ki halinden çok daha iyi hissettiğini belirten 39 yaşındaki kadın, “Travmatik bir zaman oldu, ama en kötüsü bitti” dedi. Taburcu olmadan önce kızları için bir video çekmeyi de ihmal etmeyen Langston, “Nefes alabiliyorum, çok mutluyum. Anneniz yakında eve geliyor” şeklinde konuştu.

İlk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, bugüne kadar dünya genelinde 428.220 kişiye bulaştı ve 19.101 kişinin canına mal oldu. Bu süreçte tedavi edilen hastaların sayısı ise 109,241.

Tara Jane Langston'ın hasta yatağında çektiği video