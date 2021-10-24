  • Anasayfa
  • Sektörel
  • İmamoğlu, Taksi Esnafına Yapılacak İyileştirmeleri Açıkladı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Taksi Sistemiyle Taksi Esnafına Yapılacak İyileştirmeleri Açıkladı

2 dk okuma süresi
117
8
4
1
0
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu taksi krizinin çözülmesinin planlandığı yeni sistem, geçtiğimiz günlerde İBB tarafından açıklanmıştı. Başkan İmamoğlu bugün taksi krizinin çözümünün bir parçası olarak taksi esnafına yapılacak iyileştirmeleri, Twitter hesabından duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle taksiciler için yeni bir dönemin başlayacağını duyurmuştu. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun müjdelediği yeni sistemi açıkladı.

Yeni sisteme göre artık taksi plakası satışında “şoförlük mesleği geçim kaynağı” şartı olacak. Bu sayede korsan taşımacılık önlenecek ve şoförlerin hakları korunacak. Ayrıca ticari plakaların çoklu hisselere bölünmesi ortadan kaldırılacak, plakaların tek sahibi olacak. Bunun yanında İBB, esnaf odaları ve emniyet temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahiplerini ve şoförleri denetleyecek. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi krizini çözmek için yakında gerçekleşecek Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, daha önce dokuz defa reddedilen 5000 taksi talebini yine gündeme getirecek. Yeni taksi sisteminin bir parçası olan taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri ise Başkan Ekrem İmamoğlu bugün Twitter hesabından açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına göre artık;

ekrem imamoğlu
İLGİLİ HABER

Taksi Krizi İçin Yeni Kanun Taslağı Hazır: Plakalar Elden Ele Geçmeyecek

  • Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 ₺ olacak.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek.
  • Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak.
  • Eve gidiş gelişte servis sağlanacak.
  • 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.
  • Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak.
  • SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak.
  • Güvenli ve konforlu yolculuk içim şoförlere düzenli eğitimler verilecek.
Kaynak : https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ibbnin-yeni-taksi-plani-belli-oldu-1877852
117
8
4
1
0
Emoji İle Tepki Ver
117
8
4
1
0
En Güncel Haberler