İmamoğlu, Taksi Esnafına Yapılacak İyileştirmeleri Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu taksi krizinin çözülmesinin planlandığı yeni sistem, geçtiğimiz günlerde İBB tarafından açıklanmıştı. Başkan İmamoğlu bugün taksi krizinin çözümünün bir parçası olarak taksi esnafına yapılacak iyileştirmeleri, Twitter hesabından duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle taksiciler için yeni bir dönemin başlayacağını duyurmuştu. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun müjdelediği yeni sistemi açıkladı.

Yeni sisteme göre artık taksi plakası satışında “şoförlük mesleği geçim kaynağı” şartı olacak. Bu sayede korsan taşımacılık önlenecek ve şoförlerin hakları korunacak. Ayrıca ticari plakaların çoklu hisselere bölünmesi ortadan kaldırılacak, plakaların tek sahibi olacak. Bunun yanında İBB, esnaf odaları ve emniyet temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahiplerini ve şoförleri denetleyecek. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi krizini çözmek için yakında gerçekleşecek Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, daha önce dokuz defa reddedilen 5000 taksi talebini yine gündeme getirecek. Yeni taksi sisteminin bir parçası olan taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri ise Başkan Ekrem İmamoğlu bugün Twitter hesabından açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına göre artık;