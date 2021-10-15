Prof. Dr. İzzet Özgenç, özellikle İstanbul'da boy gösteren taksi krizi için yeni bir kanun taslağı hazırladı. TBMM Başkanlığı ile paylaşılan bu yeni taslak, taksi plakalarının elden elde geçmesini önleyerek plaka sahibinin aynı zamanda ruhsat sahibi olmasını, böylelikle taksi şöförlerinin emeklerinin karşılığını almasını hedefliyor.

Bildiğiniz üzere İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de büyük bir taksi sorunu yaşanıyor. Taksi yetersizliği, şoförlerin yerli müşteriler yerine sadece turistleri tercih etmesi gibi durumlar büyük bir krize yol açmış durumda ve yaşanılan bu problem, sosyal medya ve yerel basının yanı sıra dünya basınına da yansımış durumda.

Bu krizin son bulması için çeşitli çözümlerin üretildiği bu günlerde Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksi plakalarının elden ele değişmesini önlemek için hazırladığı yeni kanun taslağını TBMM Başkanlığı'na sundu. Prof. Özgenç, kanun taslağıyla ilgili detayları Hürriyet'ten Esra Boğazlıyan'a anlattı.

Özenç, hazırladığı kanun taslağının "istismara kapalı" olduğunu belirtti

Plaka temelli ruhsatlandırma sistemi sayesinde plakaların elden ele dolaştığını, kiralanan plakalar yüzünden taksi şoförlerinin plaka sahibi, kiralayan ve kendi ailesi olmak üzere 3 farklı ailenin karnını doyurduğunu belirten Prof. Dr. Özgenç, bu sistem yüzünden şoförlerin kendi emeklerinin karşılığını alamadığını ve bunun daha büyük krizlere yol açtığını dile getirdi.

Özgenç, hazırladığı kanun taslağı ile şu anda yürürlükte olan kanunla arasindaki en büyük farkın "istismara kapalı olması" olduğunu belirtirken, sistemin denetlenebilir hale gelmesi gerektiğini ve bu sistemle birlikte hem taksilerin hem taksicinin daha kaliteli olabileceğini vurguladı.

Özgenç'in açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı; "Mevcut sistem, plakaların belli kişilerin elinde toplanmasını doğuruyor. Direksiyon sallayan taksicinin emeklerinin karşılığında sadece kendisinin para kazandığı bir sistem kurulmalı. Plaka kiminse ruhsat onun olmalı. Kişiye verilmeli ruhsat. Ruhsatın elden ele para karşılığı intikal etmesinin önüne geçilmeli. Böylece korsan ve UBER denen yöntemlerle sisteme dahil olmak da önlenmiş olur."