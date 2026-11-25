Microsoft, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen dev Outlook kesintisinin ardından Kırmızı Alarm ilan etti.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Microsoft, bu ay Exchange Online ve Microsoft Outlook hizmetlerinde yaşanan büyük çaplı kesintinin ardından şirket içinde sıra dışı bir "Kırmızı Kod" alarmı verdi.

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Milyonlarca kullanıcının yaklaşık 24 saat boyunca e-posta erişimini kaybetmesine yol açan kesintinin, temmuz ayından bu yana Microsoft 365 ağ geçidi sunucularında fark edilmeden bekleyen bir yazılımsal hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Kesintinin perde arkasında neler yaşandı?

Microsoft 365 Core Başkanı Jason Henderson, Exchange Online ekiplerine gönderdiği şirket içi notta, yaşanan bu durumun Microsoft müşterileri açısından şirket tarihindeki en büyük kesinti olduğunu belirtti. Yıllardır yapılan çalışmaların perşembe günü yaşanan krizi önlemeye yetmediğini ifade eden Henderson, Kırmızı Kod kararının bu konuyu ekipleri için en yüksek öncelikli iş haline getirdiğini söyledi.

M365 Core ve Work IQ Kurumsal Başkan Yardımcısı Amanda Silver ise ayrı bir bilgilendirme notunda, mühendislerin kesintiyi çözmek için âdeta bir "savaş sisi" içinde çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kesinti boyunca açık tutulan acil durum çağrısına bir noktada 1.000 kişilik maksimum katılımcı sınırına ulaşacak kadar mühendisin dahil olduğu öğrenildi. Şirket içi takip sistemlerinin dağınık yapısı nedeniyle 11 farklı Teams sohbeti üzerinden iletişim kuran ekipler, olayın genel resmini görmekte zorlandı. En yüksek kriz derecesi olan "sev0" olarak işaretlenen olayda, aşırı yüksek işlemci yükü nedeniyle bakım moduna geçen ve yanıt vermeyen sunucuları yeniden çevrim içi hale getirmek mühendisleri epey zorladı.

Kırmızı Kod ilanı kapsamında Microsoft, yük dengeleme, trafiğin coğrafi olarak bölünmesi ve daha hızlı kurtarma mekanizmaları oluşturma gibi alanlara odaklanıyor. Gelecekte yaşanabilecek olası kesintileri en fazla bir saat içinde çözmeyi hedefleyen şirket, mühendislerin sorunları tespit etmesine yardımcı olmak amacıyla yapay zekâ ajanlarını da devreye alacak. Şirket ayrıca Microsoft 365 hizmetlerinden sorumlu mühendislik grubuyla haftalık değerlendirmelerin yanı sıra artık günlük toplantılar da düzenliyor.