İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü ‘Açılış Etkinlikleri’ Ba

İstanbul Üniversitesi’nin en köklü kulüplerinden olan Kültür Kulübü, 4 – 5 Ekim tarihlerinde kampüs ruhuyla dolu ‘Açılış Etkinlikleri’ni gerçekleştiriyor.

1991 yılında kurulan Kültür Kulübü, İstanbul Üniversitesi’nin en köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Kültür ve sanat ile işlenmiş bir sosyal hayatı, tüm yoğunluğu yaşamak ve yaşatmak, üniversiteler arası iletişimi ve kolektif çalışma ruhunu geliştirmek isteyen Kültür Kulübü, bu kapsamda ‘Açılış Etkinlikleri’ düzenliyor.

Öğrencilere kültürel-sanatsal anlamda destek olmayı hedefleyen kulübün içerisinde dans, müzik, tiyatro, sinema gibi 15 kolda faaliyet gösteren topluluklar ve 4 ana departman bulunuyor.

Kulüp bugüne kadar; Okan Bayülgen, Ceyhun Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Özgü Namal, Can Dündar, Demet Evgar, Ata Demirer, Selçuk Yöntem, Nurgül Yeşilçay, Mesut Yar, Bennu Yıldırımlar, Merve Boluğur, Uraz Kaygılaroğlu, Bedük, Köfn, Güneş, Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka gibi daha birçok ismi İstanbul Üniversitesi’nde ağırladı.

Kültür Kulübü’nün temel amacı öğrencilerin üniversite hayatları boyunca farklı ilgi alanlarını, becerilerini keşfedebilecekleri, yeni deneyimler ve arkadaş çevreleri kazanıp kolektif çalışma ruhunu geliştirebilecekleri bir ortamın kapılarını açmak.

4 Ekim Salı günü İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde gerçekleşecek olan etkinlikte, kulüp bünyesinde bulunan 15 topluluğun başkanları yıl içerisinde yapacakları aktiviteleri ve etkinlikleri anlatmak için standlarında yeni aktif üyelerini bekleyecek.

5 Ekim Çarşamba Günü ise Kültür Kulübü Tiyatro Topluluğu, saat 17.00’de İşletme Fakültesi Mehmet Oluç Konferans Salonu’nda Moliere’den Cimri oyununu sahneleyecek.

Tüm İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü öğrencileri, Açılış Etkinlikleri’ne davetlidir.