It Takes Two, Steam'de Haftanın En Çok Satan Oyunu Oldu

Electronic Arts'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü It Takes Two, geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan oyun haline geldi. Tek bir kopya satın alarak iki kişi oynanabilen oyun, pek çok oyuncunun favorisi haline gelmiş durumda.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts, bundan yaklaşık 1 ay önce "It Takes Two" isimli oyununu piyasaya sürdüğünü duyurmuştu. Hazelight tarafından geliştirilen oyun, bir arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz ilginç bir yapım olarak karşımıza çıkmıştı. Oyuncular, yalnızca bir kopya alarak iki kişi olarak oynayabiliyor, böylelikle eğlenceli bir hikayenin içerisinde vakit geçirebiliyorlardı. İşte bu oyun, şu sıralar Steam'deki en favori yapımlar arasında yer alıyor.

Steam'deki istatistikleri tutan bir platform olarak bilinen SteamDB'de yer alan bilgilere It Takes Two, piyasaya sürüldüğü günden beri istikrarlı bir şekilde büyüyor. Hatta bu büyüme geçtiğimiz haftanın istatistiklerinde, It Takes Two'yu Steam'in en çok satan oyunu hale getirdi. Oyun, bir önceki hafta ise ikinci sırada yer alıyordu.

280 TL'ye satın alınabilen It Takes Two'nun konusu ne?

Steam'de 279,99 TL karşılığında satın alınabilen It Takes Two, büyü ile oyuncak bebek haline getirilmiş iki arkadaş olan Cody ve May'in hikayesini anlatıyor. Bu iki karakteri fantastik bir dünyaya atan geliştiriciler, sayısız ana ve yan görevlerle birlikte oyuncuların benzersiz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Bir kopyasını satın aldıktan sonra iki kişiyle oynanabilen oyun, sistem gereksinimleri açısından ise orta halli bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor.

Bu arada, It Takes Two'nun nasıl bir kopya ile iki kişi tarafından oynanabildiğine bir açıklık getirmek gerekiyor. Electronic Arts, oyuncular için "Friend's Pass" olarak isimli bir sistemi hayata geçirdi. Friend's Pass, It Takes Two'yu satın aldıktan sonra bir arkadaşınızı bu oyuna davet etmenizi sağlıyor. Hiçbir ödeme yapmayan arkadaşınız, oyunu hangi platformda kullanmak istiyorsa (PC, Xbox ya da PlayStation) indiriyor ve sizin davetinizle oyuna dahil olmuş oluyor.