Cayır Cayır Oyun Oynayabileceğiniz 5 Bulut Oyun Sistemi

‘Bulut oyun sistemleri’ adıyla da duyduğumuz cloud gaming teknolojisi, oyun camiasının ‘gelecek’ olarak gördüğü ve aslında çok yeni olan bir atılım. Bu teknoloji sayesinde pahalı bilgisayar ya da konsollara sahip olmadan, hatta bazen oyunlara bile sahip olmadan oyun oynamak mümkün. Peki tam olarak nedir bu ‘cloud gaming’? Nasıl çalışır, fiyatlar nasıl; Türkiye’den erişilir mi? Bu soruları sizler için cevaplayıp 5 bulut oyun sistemini kısaca tanıttık.

Son yıllarda artan dolar kuru, yeni oyun ve konsolları takip etmek isteyen oyuncuların elini kolunu bağlamış durumda. Birçok kişi bu yenilikleri sadece YouTube videolarından takip ediyor. Önceleri karne hediyesi olarak beklediğimiz yeni konsollar bu aralar küçük servet değerlerinde. Bu yüzden PS5'in çıkmasıyla birlikte "7 çıksa da 5 alsak" benzeri söylemler duymaya başladık. Ancak son yıllarda gelişmekte olan yeni bir teknoloji sayesinde konsol alma imkanı olmayan ya da sadece almayı tercih etmeyen oyuncular da birçok konsol oyununa erişim sağlayabiliyor.

‘Cloud gaming’ adı verilen bu yeni teknoloji sayesinde yüzlerce oyuna bir oyun konsolu sahibi olmadan ulaşmak mümkün. Dünyada bu olanağı sağlayan birçok servis mevcut. Bu servisler sadece konsol oyunlarını oynatmakla kalmıyor, bilgisayarınızın kaldırmadığı oyunların konsol versiyonlarını çok daha rahat bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Nasıl mı? Yazımızda “Cloud gaming nedir, neye yarar?” gibi sorulara yanıt verdik, başarılı 5 bulut oyun servisini kısaca tanıttık. Ancak maalesef Türkiye’de bu hizmet pek yaygın olmadığından dolayı farklı yöntemlerle erişebileceğiniz platformları da yazımıza ekledik. Hadi oyun dünyasının yeni nimetine birlikte göz atalım.

Cloud gaming nedir?

Türkçesine ‘bulut tabanlı oyun servisleri’ diyebileceğimiz, ‘bulut oyunlar’ oynatan bu teknoloji sayesinde istediğiniz oyunu ek bir donanıma ihtiyaç duymadan oynayabiliyorsunuz. Bilgisayar, televizyon, telefon ve tablet gibi bir cihaz üzerinden servislerden birine bağlanıyorsunuz. Servis sağlayıcı oluşumun kurmuş olduğu sunucular üzerinden sizde olmayan konsollardan veri alarak istediğiniz oyunu oynuyorsunuz.

Bu sadece konsol sahibi olmayanlar için değil, bilgisayarı bazı oyunları oynamak için yeterli olmayanlar için de oldukça yararlı bir teknoloji. Klasik bilgisayar gücü ölçerimiz GTA 5 üzerinden örnek verelim: örneğin bilgisayarınızda GTA 5 oynayamıyorsunuz. Bunun yerine bulut sistemine bağlanarak oyunun PlayStation 4 versiyonunu internet bağlantısıyla oynuyorsunuz. Hiçbir oyunu oynamak için herhangi bir ekstra dosya indirmenize gerek yok. Bunun için de oldukça güçlü bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Örnek olarak Google Stadia, en az 10 Mbps’lik bir internet hızı öneriyor. Bulut oyunların nasıl çalıştığını öğrendiğimize göre gelin Türkiye’de de hizmet veren cloud gaming servislerine bir göz atalım.

Premium: 75 TL/ay

Özel teklif: 150 TL/3 ay

Sahip olduğunuz oyunlarla kullanılıyor

5 milyon üzeri kullanıcı

Cloud gaming’e yeni bir boyut getiren Nvidia, her abonesi için ayrı bir bilgisayar atıyor. Steam ve Epic Games gibi platformlardan almış olduğunuz oyunları çok kısa süreler içinde size atanan bilgisayara indiriyorsunuz. Nvidia GeForce Now oyunculara biri ücretsiz olmak üzere 3 abonelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz üyelikte her ay 1 saat oyun süresi veriliyor ve oyuna girmek için sıra beklemeniz gerekiyor. Premium aboneliğinde RTX özelliği ve sınırsız süreye sahip oluyorsunuz. 30 Nisan’a kadar satışta olan lansmana özel teklifte ise 3 aylık abonelik çok daha uygun bir fiyata geliyor. Nvidia; Windows, macOS, iOS, Android ve Nvidia Shield cihazları destekleyerek kullanıcılara oldukça geniş bir platform yelpazesi sunuyor.

Ultimate Game Pass: 45 TL/ay

200’den fazla oyun

1 milyon üzeri kullanıcı

Çıkış yılı: 2019

Xbox Ultimate Game Pass sahibi oyuncuların yararlanabildiği xCloud, konsola özel birçok oyununu mobil cihazlara taşıyor. Game Pass sayesinde düşük fiyatlı ya da ücretsiz birçok oyunu seçip xCloud’u dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Henüz beta sürümünde olan hizmet şimdilik sadece Android cihazlarda kullanılabiliyor. Sadece mobil cihazlara yönelik olduğu için de en fazla 720p görüntü kalitesiyle yayın sağlıyor. Ancak Microsoft bu teknolojinin oyun dünyasının geleceği olduğunu söylüyor ve bize de bekleyip gelişmeleri takip etmek düşüyor. Henüz xCloud’u Türkiye’de göremesek de desteklenen ülke sayısı gün geçtikçe artıyor.

Basic üyelik: $9.99/ay

Pro üyelik: $19.99/ay

Ultra üyelik: $29.99/ay

170 oyun

6 milyon kullanıcı

Çıkış yılı: 2017

Mobil cihazlara hizmet vermeye odaklanan bir diğer servis ise Vortex. Android 5 ve üstü versiyonları destekleyen Vortex, Windows ve macOS platformlarda da kullanılabiliyor. İşleyiş basit: 3 abonelik seçeneğinden birini seçiyorsunuz. Seçimlerden biri 78, diğer ikisi 170 oyun sunuyor. Kullanıcıya tanınan oyun süresi ise ucuzdan pahalıya 50, 80 ve 140 saat olarak belirlenmiş. Oyunları yüklemesi ve güncellemesi Vortex’te, ancak bazı oyunlara Steam gibi platformlardan önceden sahip olmanız gerekiyor. Grand Theft Auto 5 bu oyunlara örnek. Ülkemizde de kullanabileceğiniz Vortex’in 3 abonelik seçeneğinde de HD görüntü kalitesi bulunuyor. Full HD özelliği ise yakında Pro ve Ultra seçeneklerine getirilecek.

Aylık üyelik: $9.99

3 aylık üyelik: $24.99

Yıllık üyelik: $59.99

800’den fazla oyun

2 milyon üzeri kullanıcı

Çıkış yılı: 2014

Ülkemizde resmi olarak hizmet vermese de PSNow’a herhangi bir ülkeden bağlanmak oldukça basit. PlayStation hesabınızı oluştururken ülke olarak Türkiye’yi seçmeniz yeterli, bunun dışında herhangi bir VPN ya da ‘crack’ gibi bir ekstra yazılıma ihtiyacınız yok. PS4 ve bilgisayardan erişim sağlanabilen sistemin sunduğu oyun sayısı 800’ün üzerinde. Bu oyunlar birçok PS2 ve PS3 oyununu da kapsıyor. Böylece hem yeni konsol oyunlarına kolayca erişiyor, hem de nostaljik oyunları emülatör gerekmeden oynayabiliyorsunuz. 7 gün ücretsiz deneme imkanı sunan servisin süre bazlı 3 abonelik seçeneği bulunuyor. PlayStation’un kullanım için önerdiği en düşük internet hızı ise 5 Mbps.

Stadia Pro: $9.99/ay

Stadia Premiere: $99.99/tek seferlik

Stadia Controller: $69

100’den fazla oyun

2 milyon üzeri kullanıcı

Çıkış yılı: 2019

Sektörün en popülerlerinden olan Google Stadia, 1 ay ücretsiz deneme sürümünün yanında 2 farklı abonelik seçeneği sunuyor. Bulut oyun servisi, iyi bir internet hızı sağlandığı takdirde 4K HDR 60 fps görüntü ve 5.1 surround ses sağlıyor. Aylık ödeme alan Stadia Pro, kullanıcıya hem ücretsiz hem satın alınabilir birçok oyun sunuyor. Ayrıca abone kaldığınız sürece her ay ücretsiz oyunlar gelmeye devam ediyor ve oyun sayınız gittikçe artıyor. Tek seferde satın almak isteyenler için de Stadia Premiere adında bir abonelik seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte bir kere ödeme yaptıktan sonra sınırsız süre boyunca Stadia üyesi oluyorsunuz. Ancak oynamak istediğiniz her oyunu satın almanız gerekiyor. Google Stadia aynı zamanda oyuncularına özel tasarlanmış bir oyun kumandası sunuyor. Bu kumanda sayesinde Stadia’nın özelliklerini kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Bu servis henüz ülkemizde bulunmuyor, ancak bulut oyunların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ülkeye geleceğini umuyoruz. Yine de desteklenmeyen ülkelerden VPN'le girmek mümkün.

Başarılı ve bazılarına ülkemizden de erişim sağlanabilen cloud gaming servislerini incelediğimiz yazının sonuna geldik. Bu teknoloji geliştikçe daha ulaşılabilir olmasını ve yaygınlaşmasını umuyoruz. Birçok kişiye zaman ve para tasarrufu yaptıran bulut oyunlar belki yakın zamanda ülkemizde de yaygınlaşır ve birçok servis burada da hizmet vermeye başlar. Sizce cloud gaming bu ilgiyi hak ediyor mu? Daha önce bulut tabanlı oyun servislerinden birine abone oldunuz mu? Görüş ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!