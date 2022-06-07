İzmir körfezini tamamen kaplayan 22,5 kilometrelik sahil şeridinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti kullanıma sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, WizmirNET isimli hizmetin detaylarını paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karşıyaka'nın sonundan başlayıp İzmir körfezini tamamen dolaşan ve İncilaltı'nda sona eren sahil şeridi için Wi-Fi hizmeti çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Soyer, 22,5 kilometrelik bu sahil şeridinde ücretsiz olarak Wi-Fi kullanılabileceğini duyurdu.

Tunç Soyer'in Twitter'daki paylaşımına göre İzmir'in sahil şeridini kapsayan Wi-Fi ağına "WizmirNET" ismi verildi. Soyer'in "Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet projesi" olarak nitelendirdiği WizmirNET, günde 110 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Böylelikle İzmirli vatandaşlar için etkileyici bir deneyim sunulmuş olacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz Wi-Fi projesi WizmirNET etkileyici olsa da bu ağı kullanırken dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Zira ortak ağlar dünyanın her yerinde bilgisayar korsanlarının açık hedefidir. Bu yüzden WizmirNET'e bağlanmadan önce cihazınızın gizlilik ayarlarını yaptığınızdan emin olun.

WizmirNET nasıl kullanılır?

Akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğini açın ve WizmirNET ağını bulun .

. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra internet tarayıcısına girin.

girin. Kayıt işlemini gerçekleştirin.

Tunç Soyer'in Twitter'daki açıklaması:

Sahil keyfini ücretsiz internetle tamamlıyoruz. 22,5 km uzunluğundaki Karşıyaka - İnciraltı sahil şeridi boyunca çimlerin ve ücretsiz internetin tadını çıkarabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet projesi olan WizmirNET, günlük 110 bin kullanıcıya hizmet veriyor.