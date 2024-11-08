Çinli otomobil devi Chery, premium otomobil markası JAECOO'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdilik sadece JAECOO 7 isimli modelle hizmet veren marka, sunduğu lüks deneyim ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, JAECOO Kasım 2024 fiyatlarına yakından bakacağız. Fiyatları JAECOO'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
JAECOO fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|7
|2.025.000 TL
|1.905.000 TL
JAECOO 7 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.6L 145 HP, Benzinli
|Revive, Otomatik
|1.905.000 TL
|1.6L 145 HP, Benzinli (4x4)
|Evolve, Otomatik
|2.083.000 TL
JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Revive, Evolve