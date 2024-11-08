Chery'nin premium markası JAECOO, Kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Türkiye'deki tek otomobili olan 7'ye indirim yaptı.

Çinli otomobil devi Chery, premium otomobil markası JAECOO'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdilik sadece JAECOO 7 isimli modelle hizmet veren marka, sunduğu lüks deneyim ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, JAECOO Kasım 2024 fiyatlarına yakından bakacağız. Fiyatları JAECOO'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

JAECOO fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı 7 2.025.000 TL 1.905.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 145 HP, Benzinli Revive, Otomatik 1.905.000 TL 1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.083.000 TL

JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Kasım 2024