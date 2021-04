James Webb Uzay Teleskobu Dünya Dışı Yaşamı Keşfedecek

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Michio Kaku, bu yılın son çeyreğinde fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya dışı yaşamı keşfedeceğini söyledi. Yine de Kaku'ya göre "uzaylıları" keşfettiğimizde onlarla iletişime geçmek iyi bir tercih olmayabilir.

New York City College’da teorik fizik profesörü olan Michio Kaku, yakın zamanda yayımlanacak yeni kitabı The God Equation hakkında The Guardian ile gerçekleştirdiği bir röportajda önümüzdeki ekim ayında fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu ve Dünya dışı yaşam formları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Yakında teleskobu (James Webb) yörüngeye yerleştireceğiz ve bakacak binlerce gezegenimiz olacak” diyen Kaku, gelecek yüzyıl içinde Dünya dışı yaşamı keşfedeceğimize inanıyor. Yine de Michio Kaku’ya göre bir Dünya dışı yaşam formu keşfettiğimizde iletişime geçmek için acele etmememiz gerekiyor.

Michio Kaku, uzaylıların Aztek İmparatorluğu'nun sonunu getiren Cortes'e benzemesinden endişe duyuyor

“Onlara ulaşmamız gerektiğine inanan bazı meslektaşlarım var. Bence bu korkunç bir fikir” diyen Kaku, “Montezuma, yüzlerce yıl önce Meksika'da Cortes ile tanıştığı zaman ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Şahsen uzaylıların arkadaş canlısı olacağını düşünüyorum ama bu konuda kumar oynayamayız. Bu yüzden iletişim kuracağımızı düşünüyorum ama bunu çok dikkatli yapmalıyız” ifadeleriyle endişelerinin nedenini açıklamış oluyor.

Bilmeyenler için; İspanyol denizci Hernan Cortes, 16. yüzyılda İmparator Montezuma’yı yenerek Aztek İmparatorluğu’nun sonunu getirmiş, bugün Meksika olarak bilinen bölgeyi işgal etmiştir. Cortes, yaklaşık 40 bin kişilik ordusu ve Avrupa’dan “Yeni Kıta” Amerika’ya getirdiği hastalıklarla birlikte milyonlarca Aztekliyi öldürdüğü biliniyor.