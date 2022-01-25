James Webb Uzay Teleskobu, Gözlem Noktasına Ulaştı

25 Aralık 2021’de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzağa, L2 noktasına ulaştı. Teleskop, 6 ay içinde bilimsel çalışmalara başlayacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı tarafından 15 ülke ortaklığında geliştirilen en gelişmiş uzay teleskobu James Webb, yıllar süren gecikmenin ardından en sonunda 25 Aralık’ta uzaya fırlatılmıştı. Evrenin ilk ışıklarını yakalamayı hedefleyen, evren hakkında daha önce görmediğimiz detayları ortaya koyması beklenen teleskop, bugün en sonunda hedeflenen noktaya ulaştı.

James Webb Uzay Teleskobu, ‘L2’ olarak isimlendirilen Güneş-Dünya Lagrange noktasına ulaştı. Yaklaşık bir aydır uzayda yolculuk yapan teleskop, bugünden itibaren bu noktada evreni gözlemlemeye hazırlanacak. Teleskobun arkasındaki ekip, gözlemlere başlamadan önce teleskop üzerindeki enstrümanların soğumasını bekleyecek.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü 5 ay içinde gelebilir

James Webb'in ardındaki ekip, bilimsel çalışmalara başlamadan önce altı ay boyunca teleskop üzerindeki enstrümanların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışmalar gerçekleştirecek. Teleskop, her 180 günde bir Güneş yörüngesindeki dönüşünü tamamlayacak. James Webb'den gelecek ilk görüntünün beş ay içinde gönderilmesi bekleniyor.

Webb'in yerleştirildiği L2 noktası nedir?

Teleskobun ulaştığı Lagrange noktası olarak tabir edilen konumda Güneş ve Dünya’nın yarattığı kütle çekim kuvveti birbirini nötrlüyor. Teleskop, Güneş ve Dünya arasında bulunan 5 Lagrange noktasından ‘L2’ olarak isimlendirilen noktaya yerleştirildi. Bugüne kadar bazı uydular da bu L2 noktasına yerleştirilmişti. Bu nokta, dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta bulunuyor