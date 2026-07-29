NASA'nın Neil Gehrels Swift Teleskobu'nu daha yüksek bir yörüngeye taşımakla görevlendirilen Katalyst Space imzalı LINK uzay aracı kontrolden çıktı.

NASA'nın emektar gözlemevi Neil Gehrels Swift Uzay Teleskobu'nu kurtarmak ve hizmet ömrünü uzatmak için temmuz başında “LINK” ismi verilen özel bir aracı uzaya göndermişti. Ancak gelen yeni haberler, bu uzay aracının da beklenmedik teknik arızalar zinciri nedeniyle yörüngede kontrolden çıktığını gösterdi.

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Özel uzay şirketi Katalyst Space tarafından geliştirilen robotik uzay .aracının kontrolü kaybetmesi üzerine NASA ve şirket yetkilileri durum değerlendirmesine başladı. NASA, uzay tarihinde ilk kez bir özel şirketi kendi teleskobunun yörüngesini yükseltmekle görevlendirmişti. Ancak bu kararın sonuçları şimdilik pek iyi değil gibi.

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Kurtarma görevinin devam edip etmeyeceği belirsiz

Yer kontrol ekipleri, ana sistemlerde yaşanan tıkanıklığı aşmak ve uzay aracının ekseni etrafındaki kontrolsüz dönüşünü durdurmak amacıyla yedek sistemleri devreye sokmuş durumda. NASA, müdahalenin ardından kurtarma görevinin güvenle devam edip edemeyeceğine dair nihai kararını henüz vermiş değil.

3 Temmuz tarihinde Northrop Grumman’a ait Pegasus roketiyle uzaya fırlatılan LINK, birkaç haftadır Swift teleskobuyla buluşma öncesinde test ve devreye alma aşamasından geçiyordu. Ancak son haftalarda sistem kontrolünde ciddi sorunlar baş gösterdi ve uzay aracı kontrolsüz şekilde dönmeye başladı.

NASA yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, aracın kontrolden çıkarak dönmesi antenlerinin Dünya'ya olan açısını bozduğu için iletişimde kopukluklara yol açıyor. Aracın yönelimini sağlayan üç reaksiyon tekerleğinden ikisinin tamamen bozulduğu ve itici sistemlerinden birinde de ciddi arızalar meydana geldiği de eklendi.